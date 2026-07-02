Türkiye-Malezya Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye-Malezya Projesi Tamamlandı

Türkiye-Malezya Projesi Tamamlandı
02.07.2026 11:41
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Türkiye-Malezya Eğitim Projesi kapanış programı Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi, işbirliği güçlendirildi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Türkiye- Malezya Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenmede Uluslararası Yaklaşımlar Uzman Hareketliliği Projesi" tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen "Türkiye-Malezya Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenmede Uluslararası Yaklaşımlar Uzman Hareketliliği Projesi"nin kapanış programı Malezya'da Kuala Lumpur'da düzenlendi.

Türkiye ile Malezya arasında eğitim, akademik işbirliği ve gençlik çalışmalarının geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında düzenlenen programda, iki ülke arasındaki eğitim, akademik işbirlikleri ve gençlik alanındaki ortak çalışmalar ele alınırken, gelecekte hayata geçirilebilecek uluslararası projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kapanış programının sonunda uluslararası işbirliğine ve projenin yürütülmesine katkı sağlayan katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.

Proje kapsamında oluşturulan işbirliği ağının, önümüzdeki dönemde eğitim ve gençlik alanında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kapanış programına, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Tolga Uçak, Sultan Zainal Abidin Üniversitesi (UniSZA) Rektörü Prof. Dato' Dr. Fadzli bin Adam, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Ömer Altun, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Müşaviri Doç. Dr. Ahmet Temel, Kafile Başkanı ve Diyarbakır Gençlik Hizmetleri Müdürü İhsan Çakar, Dicle Üniversitesi Erasmus Ofisi Başkanı Doç. Dr. Osman Solmaz ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Malezya Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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