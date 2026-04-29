Türkiye müzik sektörü küresel pazarda 24. sıraya yükseldi

Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında MESAM, MSG ve MÜYAP tarafından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye müzik sektörünün 2024-2025 dönemi verileri açıklandı. IFPI 2026 Küresel Müzik Raporu'na göre Türkiye, dünya kayıtlı müzik pazarında 24. sıraya yükselerek 9 basamak ilerledi. 2025 yılı itibarıyla toplam kayıtlı müzik geliri 144,3 milyon dolara ulaştı ve yıllık büyüme oranı yüzde 60,1 olarak kaydedildi. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 6,4'ün yaklaşık 10 katına karşılık geliyor. Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin ana büyüme motorlarından biri haline gelirken, gelirlerin büyük bölümü dijital platformlardan geldi. Ücretli abonelik gelirleri 86,2 milyon dolara çıkarak yüzde 72,6 büyüdü. Toplam streaming geliri 125,7 milyon dolara ulaştı. Fiziki satışlar ise 2,1 milyon dolara çıkarak yüzde 129,6 büyüdü. Sektör temsilcileri, dijital platform gelirleri, yapay zekâ üretimi müzikler ve telif mevzuatındaki eksikliklerin önemli başlıklar olduğunu ifade etti.