Türkiye'nin aralarında bulunduğu dört ülke Doha'da Bedir Mutabakat Zaptı'nı imzaladı - Son Dakika
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Türkiye'nin aralarında bulunduğu dört ülke Doha'da Bedir Mutabakat Zaptı'nı imzaladı

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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, Doha'da savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji paylaşımı, Ar-Ge ve teknik askeri eğitimi kapsayan Bedir Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Türkiye'nin ortak projelerde en büyük payı alması bekleniyor.

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanında ortak üretim, teknoloji paylaşımı, araştırma-geliştirme ve teknik askeri eğitim konularında ortak projeler yürütülmesini öngören "Bedir Mutabakat Zaptı" Katar'da imzalandı.

Dört ülke arasında savunma sanayisi alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla Doha'da imzalanan "Bedir Mutabakat Zaptı"na, Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün imza attı.

Alınan bilgiye göre, yalnızca bir niyet beyanı ya da mutabakat metni olmayan mutabakat zaptı, mekanizmaları ve çalışma sistemi baştan tanımlanmış, imzalanmasıyla birlikte işlerlik kazanacak bir işbirliği modeli niteliği taşıyor.

Mutabakat kapsamında 4 ülke, savunma sanayisinde ortak üretim, teknoloji paylaşımı, araştırma-geliştirme ve teknik askeri eğitim alanlarında ortak projeler yürütecek.

Projeden sahaya giden süreçte iki kademeli karar mekanizması

Mutabakat Zaptı kapsamında projelerin belirlenmesinden uygulanmasına kadar olan süreç iki kurul üzerinden işleyecek. Bu doğrultuda "Yürütme Kurulu" dört ülke arasında yürütülecek ortak projeleri belirleyecek, "Stratejik Kurul" ise belirlenen projeleri takvime oturtacak ve onaylayacak.

Kurulan bu yapıyla kimin neyi belirleyeceği, kimin onay vereceği ve takvimin nasıl işleyeceği baştan tanımlanarak projeden sahaya giden yol çizildi.

Bedir Mutabakat Zaptı'nın tarafları arasında uygulamaya geçebilecek savunma ve havacılık projeleri için en optimum zemin hazırlanırken, yakın gelecekte somut çıktılarının da kamuoyuna yansıması bekleniyor.

Ortak projelerde en büyük payı Türk savunma sanayisinin alması bekleniyor

Son yıllarda geliştirdiği ve sahada kendini kanıtlamış sistemleriyle dörtlü yapının en güçlü aktörlerinden biri olan Türkiye'nin, ortak projelerde savunma sanayisi aracılığıyla en büyük payı alması bekleniyor.

Türkiye'nin işbirliğindeki yaklaşımı yalnızca ürün sunmakla sınırlı kalmayıp, hazır alım modellerinin ötesine geçerek ortak ülkelerin insan kaynağını ve sanayi altyapısını da geliştiren "birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmek" anlayışına dayanıyor.

Bölgesel istikrara "Bedir" katkısı

Güçlü savunma sanayisi, bölgesel güvenliğin ve istikrarın teminatı olarak öne çıkıyor. Dolunay anlamına gelen "Bedir", dört ülkenin birbirini tamamlayan kabiliyetlerinin tek bir işbirliği zemininde buluşmasını simgeliyor.

İmzalanan mutabakat zaptı, dost ve kardeş ülkelerle kalıcı kabiliyetler inşa etme hedefinin ve Türkiye'nin savunma sanayisi diplomasisinin ulaştığı noktanın somut bir göstergesi niteliği taşıyor.

Kaynak: AA
EndonezyaDiplomasiPolitikaPakistanTürkiyeGüncelKatarDünyaDohaSon Dakika

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