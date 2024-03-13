Türkiye\'nin Çek Dostları Programı Prag\'da Gerçekleştirildi

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Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliği ile Çekya'nın başkenti Prag'da, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Türkiye'nin Çek Dostları" programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi.

Programda konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Türkiye'nin Çek Dostları" isimli etkinliğin esasında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla hayata geçirilen yeni bir platform olduğunu söyledi.

Bağış, söz konusu platformun Çekya ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmesi açısından çok dikkate değer bir girişim olduğunu belirterek, "İster bir iş adamı, ister tanınmış bir kişi, bir sporcu veya bir medya temsilcisi olun, buradaki varlığınız Türkiye'ye ve onun zengin kültürüne tutkunuzun göstergesidir." diye konuştu.

"Amacımız, Çekya genelinde Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmak." ifadesini kullanan Bağış, "Ticari ve kültürel alışverişleri geliştirmemize ve gelecekte Türkiye'nin güçlü bir sesi olmamıza yardımcı olmanızı istiyoruz." dedi.

Bağış, iki ülkenin uzun ve zengin bir geçmişi paylaştığına, müşterek yanların yanı sıra NATO'daki birlikteliğin önemine işaret etti.

Bu platformun ilişkileri daha da geliştirmek için muazzam bir potansiyel taşıdığı inancında olduğunu vurgulayan Bağış, "Hep birlikte özveri ve güç birliği ile anlayış ve işbirliği köprüleri kurabiliriz." görüşünü paylaştı.

Prag Büyükelçiliği ve DTİK'in ortaklaşa organize ettiği etkinlik, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform işlevi görürken, Türk dostu Çekya vatandaşlarını da bir araya getiriyor.???????