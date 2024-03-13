Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) işbirliği ile Çekya'nın başkenti Prag'da, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Türkiye'nin Çek Dostları" programı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, iş dünyası, diplomasi, spor, eğitim, basın ve turizm gibi sektörlerden katılımcılar bir araya geldi.
Programda konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Türkiye'nin Çek Dostları" isimli etkinliğin esasında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla hayata geçirilen yeni bir platform olduğunu söyledi.
Bağış, söz konusu platformun Çekya ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmesi açısından çok dikkate değer bir girişim olduğunu belirterek, "İster bir iş adamı, ister tanınmış bir kişi, bir sporcu veya bir medya temsilcisi olun, buradaki varlığınız Türkiye'ye ve onun zengin kültürüne tutkunuzun göstergesidir." diye konuştu.
"Amacımız, Çekya genelinde Türkiye farkındalığını derinleştirecek bir ağ oluşturmak." ifadesini kullanan Bağış, "Ticari ve kültürel alışverişleri geliştirmemize ve gelecekte Türkiye'nin güçlü bir sesi olmamıza yardımcı olmanızı istiyoruz." dedi.
Bağış, iki ülkenin uzun ve zengin bir geçmişi paylaştığına, müşterek yanların yanı sıra NATO'daki birlikteliğin önemine işaret etti.
Bu platformun ilişkileri daha da geliştirmek için muazzam bir potansiyel taşıdığı inancında olduğunu vurgulayan Bağış, "Hep birlikte özveri ve güç birliği ile anlayış ve işbirliği köprüleri kurabiliriz." görüşünü paylaştı.
Prag Büyükelçiliği ve DTİK'in ortaklaşa organize ettiği etkinlik, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik bir platform işlevi görürken, Türk dostu Çekya vatandaşlarını da bir araya getiriyor.???????
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Çek Dostları Programı Prag'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Mardin mitinglerinde halka seslenecek. Şırnak mitingi saat 13.00'te başlayacak, Mardin mitingi ise saat 15.30'da gerçekleşecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de esnaf ziyareti ve güvenlik güçleriyle bir araya gelerek terör örgütlerine karşı mücadelelerini vurguladı. Yerlikaya, terör örgütlerinin bu topraklarda başarıya ulaşma şansının olmadığını haykırdıklarını belirtti ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. A.B.Y. isimli hükümlü, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaparak, kızıl geyik ve bozayıyı tüfekle vurdukları tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Mengen Cumhuriyet Savcılığının arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonda, derin dondurucuda kızıl geyik eti ve hayvansal yağ ele geçirildi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğu belirlendi.
Bolu'nun Alpağutbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi hafif yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?