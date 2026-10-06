Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Caymazoğlu, Katar Emiri'ne güven mektubunu sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Caymazoğlu, Katar Emiri'ne güven mektubunu sundu

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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye güven mektubunu sundu.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'daki Emirlik Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Katar Emiri, Caymazoğlu'nun güven mektubunu kabul etti ve görevinde başarı dileyerek Katar ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi Caymazoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Katar Emiri ve halkı için kalkınma ve refah dileklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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