Türkiye'nin Finans Merkezi ve Hukuk Sorunu

Haberlere göre, yöneticiler İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hamleleriyle Türkiye için yeni fırsatlar doğduğunu düşünüyor. Vergi avantajları ve İstanbul Finans Merkezi'ne taşınacak şirketlere 20 yıl vergi muafiyeti gibi önlemler açıklandı. Ancak bu iyimserlik sorgulanmalı. İstanbul, AKP'nin ilk yıllarında küresel finans merkezleri endeksinde iyi durumdaydı, ancak hukuka saygının azalmasıyla bu durum bozuldu. Yabancı sermaye demokrasi değil, hukuki güvence ve öngörülebilirlik arar. Türkiye bu konuda çok kötü durumda. Ayrıca İstanbul'un yüksek kira ve gıda fiyatları, trafik sorunu ve düşük internet hızı (geniş bantta 101., mobilde 60. sıra) da caydırıcı. Önce ülke vatandaşlar için yaşanabilir hale getirilmeli.

Anayasa Mahkemesi'nin 64. yılında Başkan Kadir Özkaya, mahkemenin hak arama özgürlüğünün güvencesi olduğunu söyledi. Ancak Can Atalay ve Tayfun Kahraman gibi davalarda AYM kararları uygulanmıyor. Özkaya'nın bu duruma karşı pasif kalması eleştiriliyor; kararların uygulanması için Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı ve diğer yetkilileri sıkıştırması, ihlal mağdurlarını ziyaret etmesi gerektiği belirtiliyor. Sadece demeçlerle hak ve özgürlüklerin korunamayacağı vurgulanıyor.