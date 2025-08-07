Türkiye'nin Gelişmekte Olan Ülkelere Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'nin Gelişmekte Olan Ülkelere Desteği

07.08.2025 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Demirok, Türkiye'nin LDC ve LLDC ülkelerine sürdürülebilir kalkınma desteğini vurguladı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türkiye'nin, LDC (En az Gelişmiş Ülkeler) ve LLDC (Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan) ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma ve daha güçlü bağlantılılık çabalarına destek verdiğini bildirdi.

Büyükelçi Demirok, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde yapılan LLDC üçüncü toplantısındaki oturumda katılımcılara hitap etti.

Konferans kapsamındaki üst düzey toplantının düzenlenmesinde emeği olan BM kurumlarına teşekkürlerini sunan Demirok, tüm zorluklara rağmen küresel toplumun genel olarak özel kalkınma ihtiyaçları ve zorlukları olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çabalarını desteklemeye güçlü bağlılığından memnuniyet duyulduğunu kaydetti.

Demirok, küresel sistemdeki krizler ve jeopolitik bölünmelere işaret ederek LDC, LLDC ve küçük ada devletlerinin son dönemki sorunlardan orantısız etkilendiğine değindi.

Bunun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne yönelik sürecin duraksamasına ve eşitsizliklerin artmasına yol açtığına dikkati çeken Demirok, karayla çevrili olup aynı zamanda LDC kategorisine giren ülkeler için tablonun daha karamsar olduğunu söyledi.

Ulaştırma koridorlarının kesişim noktası Türkiye

Demirok, "Ulaştırma koridorlarının kesişim noktasında yer alan Türkiye, kesintisiz bağlantıyı önceliklendirmekte ve çok modlu ulaşım koridorlarını desteklemekte." ifadesini kullanarak Çin'den başlayarak Orta Asya ve Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un bunun en somut örneği olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kıtalar arası bağlantıyı güçlendirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla ulaştırma, lojistik, yatırım, ticaret ve enerji alanlarında birçok büyük projeyi üstlendiği ve girişimleri desteklediğini hatırlatan Demirok, dijitalleşme ve inovasyon olmadan altyapının sürdürülebilirliğini ve verimliliğini sağlamanın daha zor olacağı değerlendirmesini yaptı.

Demirok, dijital bağlantının ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve toplumları dönüştürmek için kilit unsur olduğunu belirterek, LLDC ülkelerinin altyapı ve dijital becerilerdeki ciddi açıklar nedeniyle bilim, teknoloji ve inovasyonu etkin kullanmakta zorlandığının altını çizdi.

Türkiye'nin kalkınmaya güçlü desteği

Avaza Eylem Programı'nda LLDC ülkelerinin mevcut mekanizmalar aracılığıyla, BM Teknoloji Bankası dahil desteklenmesinin önceliklendirilmesi gerektiğinin vurgulandığını anlatan Demirok, Türkiye'nin Gebze'de ev sahipliğini yaptığı En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankasının yapısal ekonomik dönüşümü teşvik etmeye yönelik olarak LDC'lerin kapasitesini güçlendirme konusunda hizmet verdiğine değindi.

Demirok, aynı zamanda en büyük bağışçı olarak Türkiye'nin, diğer kalkınma ortaklarını ve paydaşları BM Teknoloji Bankasını desteklemeye ve bu süreçte daha fazla yer almaya teşvik ettiğini hatırlatarak, LLDC olup aynı zamanda LDC kategorisindeki ülkelerin Banka'nın sunduğu hizmetlerden özellikle faydalanmalarının teşvik edildiği mesajını verdi.

BM Teknoloji Bankasının çabalarının, LLDC ülkeleri için dönüştürücü bir gündemin ilerletilmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Demirok, "Türkiye'nin, LDC ve LLDC ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma ve daha güçlü bağlantılılık çabalarına verdiği güçlü desteği bir kez daha yinelemek isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Aşkabat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Gelişmekte Olan Ülkelere Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:15:38. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Gelişmekte Olan Ülkelere Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.