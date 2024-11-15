Türkiye\'nin İlk Astronotu Adana\'da

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adana'da okul yöneticileriyle bir araya geldi.
Gezeravcı, Yeni Adana Müzesi'nde "Öğretmen Akademileri" programı kapsamında okul yöneticileriyle söyleşi yaptı.
Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna ilişkin konuşan Gezeravcı, katılımcılara Milli Uzay Programı ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu konusunda bilgi verdi.
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