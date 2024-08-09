Türkiye'nin İlk Atıcılık Madalyası

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(ANKARA) - 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'nin arihinde atıcılık branşında İlk madalyasını kazanan sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. 2028 yılında Los Angeles'da gerçekleşecek olan bir sonraki olimpiyatlar için çalışmaya başlayacaklarını söyleyen sporcular, "Bir sonraki hedefimiz altın madalya" dedi.

26 Temmuz'da başlayan Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye hem ilk gümüş madalyasını hem de Olimpiyat tarihinde ilk defa atıcılık branşında bir madalya elde etti. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç takım olarak Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandı.

Dikeç'in bir eli cebinde atış tarzı, hem dünya genelinde bir fenomen haline geldi hem de farklı branşlardaki sporcular için de sevinç gösterisine dönüştü. Sporcular yaşadıkları sevinci, "Yusuf Dikeç pozu"yla ifade etmeye başladı.

Olimpiyat madalyalı sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, elde ettikleri başarının ardından Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Sporculara Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu eşlik etti. Sporcuların başarısı, Gazeteciler Cemiyeti'ndeki sohbetin ardından pasta kesilerek kutlandı.

"Bizim hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

"Gençlerin çok çalışması lazım. Bunun en canlı örneği de benim" diyen Milli sporcu Yusuf Dikeç, şöyle konuştu:

"51 yaşında birisi çıkıyor, 24 yıl çalışıyor. Bir, değil, iki değil, üç değil, dört değil, beşinci olimpiyatına gidiyor ve madalya kazanabiliyor. Demek ki onlarda bunu yapabilir ama azmetmeleri, inanmaları lazım. Bu azmin, inanmanın ve çalışmanın sonucunda da hedeflerine ulaşacaklarından eminim. Bizim hedefimiz olimpiyatlara giderken altın madalya içindi ama şanssızlık oldu, gümüş madalyada kaldık. İyi hazırlanmıştık. Hatta müsabakayı bile rekor atarak finale çıktık. Ama finalde şans olmadı. İlayda ile bugünden itibaren de çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları. O altın madalyayı alıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz."

"Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı göreceğimize gönülden inanıyorum"

Anka Haber Ajansı'na konuşan Milli Sporcu Şevval İlayda Tarhan, spora başlamak isteyen gençlere seslendi. Aile desteğinin altını çizen Milli sporcu Tarhan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Boksör arkadaşımız Hatice Akbaş, çok güzel bir röportaj verdi ve dedi ki; 'Babalar kızlarının arkasında dursunlar.' Ben bunu hem babalar hem de anneler diye güncellemek istiyorum. Bütün aileler çocuklarına destek olsunlar. Ben anne ve babamın gençlik hikayelerinden biliyorum ki ikisi de sporcu olmayı çok istemiş ama hayat onları istedikleri konuma getirememiş, bazı aksilikler olmuş. Benim bu yola çıkmamda annem çok destek oldu. Babam günlerce antremanlarda kapıda yattı. Götürdü, getirdi. Aile desteğinin en önemli noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Spora başlayacak insanlar için en önemli kısmın antremanlarını aksatmadan, inanarak, çok çalışarak, istediklerini elde edene kadar yılmadan devam etmelerini tavsiye edebilirim. Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı göreceğimize gönülden inanıyorum. Birden fazla görebileceğimize inanıyorum. Büyük konuşmak istemiyorum ama yine de gönülden söz vermişim sayın. Elimden geleni yapacağım."