Türkiye'nin ilk köy yaşam merkezinde doğa ve hayvanlarla iç içe eğlenceli ders - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk köy yaşam merkezinde doğa ve hayvanlarla iç içe eğlenceli ders

Samsun'da bulunan ve Türkiye'nin ilk köy ve yaşam merkezi olan Matematik ve Tabiat Okulu'nda öğrenciler, doğayla ve hayvanlarla iç içe çok yönlü eğitim alıyor. 'Yaparak-yaşayarak öğrenme' metoduyla doğa ile iç içe bir gün geçirmenin keyfini çıkaran öğrenciler, eğlenceli oyunlarla matematik öğreniyor, problem çözüyor, doğayı tanıyor, el becerileri geliştiriyor.

09.04.2024 23:40  Güncelleme: 23:58
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Türkiye'nin ilk köy yaşam merkezinde doğa ve hayvanlarla iç içe eğlenceli ders

Bu okulda öğrenciler, problem çözüyor, doğayı tanıyor, el becerileri geliştiriyor

SAMSUN - Samsun'da bulunan ve Türkiye'nin ilk köy ve yaşam merkezi olan Matematik ve Tabiat Okulu'nda öğrenciler, doğayla ve hayvanlarla iç içe çok yönlü eğitim alıyor. 'Yaparak-yaşayarak öğrenme' metoduyla doğa ile iç içe bir gün geçirmenin keyfini çıkaran öğrenciler, eğlenceli oyunlarla matematik öğreniyor, problem çözüyor, doğayı tanıyor, el becerileri geliştiriyor.

2022 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından Atakum ilçesinde açılan Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu eğitimlerine devam ediyor. Her gün farklı bir okuldan matematik ve tabiat okuluna gelen öğrenciler okul bahçesinde kurulan parkurlarda fiziksel aktivite eşliğinde matematik öğreniyor. Çeşitli ip oyunlarıyla problem çözme becerilerini geliştiren öğrenciler, takım oyunlarıyla da takım çalışmasını öğreniyor. Bahçede bulunan tavuk, ördek, kaz, tavşan gibi hayvanları besleyen öğrenciler, ayrıca geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları müzik aletlerini çalarak unutulmaz bir gün yaşıyor.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu'nda Doğa Sporları ve Kampçılık Atölyesi'nden Sorumlu Atölye Lideri Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Ataklı, "Bizim çocuklukta hayalini kurduğumuz bütün oyunlarımızı, bütün beklentilerimizi çocuklarımızla birlikte karşılıyoruz. Sıfır atık ve küresel iklim değişikliği, el becerileri, ekolojik okuryazarlık, doğa sporları faaliyetleri, doğada müzik faaliyetleri hepsi okulumuzda mevcuttur. Atıklardan çocuklarımızla oyuncaklar yapıyoruz. İp oyunları oynuyoruz. Düğüm teknikleri öğreniyoruz. Kampa gidiyoruz. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Oryantiringle matematik öğreniyoruz. İngilizcemizi tazeliyoruz. Din kültüründe 32 farzı ya da İslam'ın şartlarını öğreniyoruz. Yaparak ve yaşayarak okulumuzda eğitimlerimize devam ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülücükleri gördükçe mutlu oluyoruz. Çocuklarımız tüm süreci kendileri yönetiyor. Tamamen işin içerisindeler ve aktifler. Karar verdikleri sürecin içerisindeki hatalar kendilerinin hataları, başarı kendilerinin başarılarıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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