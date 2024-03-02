Türkiye'nin İlk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Başladı

Türkiye\'nin İlk Ulusal ve Uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Başladı

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) başladı. Festivalde halk oyunları gösterisi, müzik dinletileri ve konuşmalar yer aldı. Festival kapsamında 35 üniversite ile kurumsal paydaşlık protokolü imzalandı. Etkinlikler arasında sergiler, şiir dinletileri, tiyatro gösterimleri ve atölye çalışmaları da bulunuyor.

02.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:38
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Karabük Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) başladı.

"Türkiye Yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Sosyalfest'in açılışında halk oyunları gösterisi sergilendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sosyalfest'in tanıtım videosu gösterildi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan koro Türk Halk Müziği dinletisi sundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı korosu da İletişim Başkanlığınca düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen eseri seslendirdi.

Programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bilimde, teknolojide ve sosyal bilimlerde eş zamanlı ilerleme sağlamayı amaçlayan bir vizyon belirlendiğini söyledi.

Bu vizyonla Türkiye'yi daha güçlü, daha rekabetçi ve daha adil bir geleceğe taşımayı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Yavuz, "Bu hedef doğrultusunda yol alırken 21. yüzyılın getirdiği teknolojik ve bilimsel gelişmelere, TEKNOFEST gibi dinamik etkinliklerle ve gençlerimizi geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirme misyonumuzla ülkemizin dijital dönüşümüne çağa uygun olarak hizmet ediyoruz." dedi.

Yavuz, Türkiye'nin yazılım, savunma sanayi ve uzay teknolojileri gibi alanlardaki dikkati çeken başarılarının, stratejik ortaklıkların oluşturulmasına zemin hazırlayarak Türkiye'nin küresel liderlik rolünü güçlendirdiği bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, "Bugün bir araya geldiğimiz bu önemli platformda, Teknofestlerin yarattığı heyecan ve başarıyı, sosyal bilimler alanında da sağlayarak milli muharip uçağımız KAAN ile gökyüzüne bıraktığımız izin aynısını 'Milli Sosyal Bilimler Hamlesi' Sosyalfest ile milletimizin ve uluslararası camianın zihnine kazımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da Sosyalfest kapsamında 35 üniversite ile kurumsal paydaşlık protokolü yaptıklarını kaydetti.

Gençlerin en önemli gücünün, hayal güçlerini sınırlardan kurtarıp serbestçe hayal edebilme, özgürce düşünebilme becerilerini geliştirmelerinden geçtiğini vurgulayan Kırışık, "Biz bu yolu Sosyalfest ile sonuna kadar açmak istiyoruz. Yeni bir sosyal model üretmek isteyene destek olmak istiyoruz. Bu kültürü bütün kurumlarımızın, üniversitelerimizin, milletimizin ve devletimizin desteğiyle bütün ülkede yaymak ve yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırışık, Sosyalfest'in ikincisini eylül ayında Ankara'da, üçüncüsünü ise yurt dışında "Türk dünyası"nda yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Festivalin açılışına, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 14 üniversitenin rektörü, akademik personel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesinin önünde oluşturulan "Sosyalfest Yolu" açıldı.

Protokol üyeleri ile katılımcılar, kurulan stantları gezdi.

50 gelişim atölyesinin de bulunduğu, sergiler, şiir dinletileri, tiyatro gösterimleri, okçuluk, kukla gösterileri, spor müsabakaları, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi etkinliklerin yer aldığı festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Karabük, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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