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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 2024'te uzaya gidecek - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 2024'te uzaya gidecek

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek olan insanlı uzay misyonunda görev alacak. Gezeravcı, ISS'de 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deney yapacak.

Türkiye\'nin ilk uzay yolcusu 2024\'te uzaya gidecek
14.12.2023 - 13:42,  Güncelleme: 13:43
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TÜRKİYE'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024'te uzaya gidecek. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon, 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi. Sekiz köşeli Selçuklu Yıldızı'nın bulunduğu armada Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 14 gün kalacak ve 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 2024'te uzaya gidecek - Son Dakika
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