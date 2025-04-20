Türkiye\'nin İlk Yapay Zeka Şehri Tanıtıldı

Ankara Güdül'de Türkiye'nin ilk "Yapay Zeka Şehri"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Güdül'ün Güneyce Mahallesi'nde "Yapay Zeka Şehri"nin yapılması planlanan alandaki toplantıda, yapay zeka destekli ulaşım ve enerji sistemlerinden ileri tarım teknolojileri ve sağlık uygulamalarına kadar birçok unsurla geleceğin şehir yaşamını amaçlayan proje hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Yapay Zeka Şehri" projesinin fikir öncüsü Adem Karaveli, burada yaptığı konuşmada, yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen bu sistemde ulaşım, sağlık, enerji ve tarım alanlarını bütüncül yapıda birleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu proje kapsamında "megakent" oluşturacaklarını dile getiren Karaveli, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz bu megakenti üretimle yoğuruyoruz. İnsanların kentten köye dönmesi için sebepler oluşturuyoruz. Dünyanın en iyi üniversiteleriyle kurmuş olduğumuz megakentte, dünyanın en iyi tarım ve hayvancılık eğitimini öğreteceğiz. Aynı zamanda kentten köye dönüş projesiyle 10 bin arazi içerisinde ekeceğimiz yerlerdeki tüm işçi sorununu da ortadan kaldıracağız."

Karaveli, projede, 52 ülkeden toplanan ata tohumlarının kullanılacağını ifade etti.

Projenin ilk aşamasının maketinin sergilendiği toplantıda, ata tohumu dikimi yapıldı.