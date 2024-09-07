Bakan Şimşek: 20024\'de üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, X hesabında yaptığı açıklamada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu arttırarak B+'dan BB-'ye yükselttiğini kaydetti. Şimşek, şunları belirtti:

"BU YIL KREDİ NOTUMUZU 2. KEZ ARTIRDI"

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.

Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

MOODY'S 2 KADEME YÜKSELTMİŞTİ

Öte yandan; diğer bir derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuzda Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu. Derecelendirme kuruluşu S&P ise mayıs yerel seçimlerinin ardından Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltmişti.