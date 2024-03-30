Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Terör Saldırısı Yerine Çiçek Bıraktı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 22 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısının yapıldığı yere çiçek bıraktı. Bilgiç, "Terörün her türlüsünü lanetliyor, Rusya halkına ve Rus hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 22 Mart 2024 tarihinde Moskova'da terör saldırısının yapıldığı yere çiçek bıraktı. Bilgiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Moskova'da bir hafta önce, masum sivilleri hedef alan terör saldırısının gerçekleştirildiği yere çiçek bıraktık. Terörün her türlüsünü lanetliyor, Rusya halkına ve Rus hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
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