 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Yunus Emre ile Çin halkının yeni yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Yunus Emre ile Çin halkının yeni yılını kutladı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Yunus Emre'nin 'Gelin Tanış Olalım' şiirinden dizelerle Çin halkının yeni yılını kutladı. Büyükelçi Musa'nın yeni yıl mesajı, İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) televizyon kanalı ve web sitesinde yayımlandı.

Türkiye\'nin Pekin Büyükelçisi Yunus Emre ile Çin halkının yeni yılını kutladı
22.12.2023 - 10:05,
Abone Ol

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" şiirinden dizelerle Çin halkının yeni yılını kutladı.

Büyükelçi Musa'nın yeni yıl mesajı, İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) televizyon kanalı ve web sitesinde yayımlandı.

Musa, mesajında, "Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Dünya kimseye kalmaz" dizelerini Türkçe, İngilizce ve Çince okudu.

Musa'nın mesajının aktarıldığı videoda Yunus Emre'nin dizelerine Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin kar manzarası altındaki görüntüleri eşlik etti.

Musa, mesajında, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 1971'de kurulduğunu ama iki ülke ilişkilerinin geçmişinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"15. veya 16. yüzyıldaki dünya haritasını bir an gözümüzün önüne getirelim. Kaç ülke sayabilirsiniz? Bu, ortak tarihimizi, Türk-Çin ilişkilerinin anlamını kavramak açısından çok önemli bir husustur."

Büyükelçi Musa, mesajını, "Hepinize mutlu bir yıl diliyorum." sözleriyle noktaladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunus Emre, Türkiye, Pekin, Kültür, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Yunus Emre ile Çin halkının yeni yılını kutladı - Son Dakika


10:06
7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08
Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37
Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32
Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27
İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27
32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı

Son Dakika
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52 Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37 Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32 Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27 İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı
08:07 Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş
07:57 Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 10:17:06. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Yunus Emre ile Çin halkının yeni yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement