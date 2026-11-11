Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Yılmaz, Şam Valisi İdlibi ile restorasyonda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Yılmaz, Şam Valisi İdlibi ile restorasyonda anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ile görüştü. Görüşmede altyapı ve kalkınma ihtiyaçları, yatırım olanakları ile tarihi eser restorasyonunda Türkiye tecrübesinden yararlanılması üzerinde mutabık kalındı; teknik temaslar sürdürülecek.

Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi ile bugün bir araya geldi.

Şam Valiliği'nde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Yılmaz ile Vali İdlibi, Türkiye ve Suriye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, rejimin geride bıraktığı yıkımdan kaynaklanan altyapı ve kalkınma ihtiyaçlarını ele aldı.

Şam'daki belediye hizmetleri alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği olanakları da değerlendirilen görüşmede, yeniden inşa alanında atılabilecek ortak adımlar ve muhtelif sektörlerdeki yatırım olanakları gündeme geldi.

Görüşmede taraflar, başkent Şam'da Türkiye ve Suriye için özel önemi haiz ortak kültürel ve tarihi eserlerin ihyası konusunda işbirliği ve eşgüdümün önemini vurguladı. Bu bağlamda, tarihi eserlerin restorasyonu için Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Büyükelçilik, Valilik ve Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı görüşmede taraflar, önümüzdeki dönemde temasları teknik seviyede sürdürmek suretiyle, somut işbirliği projelerini hayata geçirmek üzerinde anlaştı.

Kaynak: AA
Dış PolitikaNuh YılmazDiplomasiPolitikaEkonomiTürkiyeSuriyeGüncelDünyaŞamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas’ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi Sivas'ta dev altın rezervi: 893 bin onsluk kaynak belirlendi
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Görüntü gece yarısı kaydedildi Herkes bu kangaldan yavru istiyor Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
19:48
COP31 için Antalya’ya gelen Paşinyan’dan çay keyfi
COP31 için Antalya'ya gelen Paşinyan'dan çay keyfi
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
19:15
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci’nin kadroda neden olmadığını açıkladı
Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 20:23:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Yılmaz, Şam Valisi İdlibi ile restorasyonda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android