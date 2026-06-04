Türkiye'nin Suriye'ye Kimyasal Silah Desteği - Son Dakika
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Türkiye'nin Suriye'ye Kimyasal Silah Desteği

04.06.2026 23:15
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Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Suriye'nin kimyasal silahlardan arınma çabalarına desteğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin, kimyasal silahlardan arınma konusunda sergilediği kararlılıktan memnuniyetini dile getirerek Türkiye'nin, bu konuda Suriye'ye desteğinin devam edeceğini söyledi.

Yıldız, "Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Suriye hükümetinin, uluslararası toplumla yakın koordinasyon içinde kimyasal silahlarla ilgili soruna yönelik gerçek bir kararlılık sergilediğini belirten Yıldız, "Sahada elde edilen ilerlemeyi, ciddi ve yapıcı bir yaklaşımla sağlanan desteği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği personelinin görevlerini yerine getirmesine verilen desteği memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Yıldız, özellikle Suriye ve OPCW'nin son aylarda eski rejimin gizli kimyasal silah programına ilişkin ortaklaşa yürüttüğü çabaları takdir ettiklerini vurgulayarak "Bu gelişmeyi, eski kimyasal silah programının kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'deki kimyasal silahların tasfiyesine ilişkin sürecin teknik ve operasyonel bakımdan son derece karmaşık olduğunu vurgulayan Yıldız, sürdürülebilir ilerlemenin ancak Suriye ile kademeli, pratik ve iyi koordine edilmiş bir işbirliğiyle, sahadaki gerçeklerin tam olarak dikkate alınarak sağlanabileceğine inandıklarını kaydetti.

Yıldız, "Türkiye, Suriye'nin çalışmalarına, teknik kapasitesini güçlendirme ve OPCW standartlarına uygun olarak kimyasal silahlarla ilgili zorlukların üstesinden gelme çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir." diye konuştu.

BM'ye üye devletlere de kimyasal silahlardan arındırılmış bir Suriye'ye ulaşmak için tam destek verme çağrısında bulunan Yıldız, "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Suriye'nin askıya alınan hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesinin zamanı gelmiştir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Suriye'ye Kimyasal Silah Desteği - Son Dakika

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