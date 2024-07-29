Türkiye Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Türkiye Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Okçuluk Milli Takımı, Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan takım, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını elde etti.

29.07.2024 18:57
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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalya, okçuluk milli takımından geldi. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Çin'i 6-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye takım olarak olimpiyat tarihinde ilk madalyayı aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Les Invalides'te gerçekleştirilen yarışmalarda, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang'ın temsil ettiği Çin takımıyla le karşılaştı. lk seti 55-54 kazanan milliler, ikinci seti 57-56 kaybetti. Çin'e üçüncü sette 55-54, dördüncü sette ise 56-54 üstünlük sağlayan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, durumu 6-2 yaptı ve bronz madalyaya hak kazandı.

Böylece Türkiye, takım olarak olimpiyat tarihinde ilk madalyayı kazanmış oldu.

Türkiye Okçuluk Milli Takımı Paris 2024 Olimpiyatları\'nda bronz madalya kazandı
Kaynak: ANKA

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