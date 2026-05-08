Türkiye-Polonya Yükseköğretim İşbirliği Anlaşması

08.05.2026 18:34
YÖK ve Polonya, akademik hareketlilik ve ortak projeler için mutabakat zaptı imzaladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Polonya ziyaretinde imzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye ve Polonya arasında ortak diploma programları, akademik hareketlilik, araştırma projeleri ve yükseköğretim sistemlerinin uyumlulaştırılması gibi alanlarda yeni çalışmalar amaçlanıyor.

Özvar ve Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek'in imza attığı anlaşma uyarınca, iki ülke arasında yapay zeka, dijital teknolojiler, enerji dönüşümü, sağlık bilimleri ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

İki ülkede bilim ve eğitimde işbirliğinin tesis edilmesi, karşılıklı ziyaretlerle bilgi ile teknik uzmanlık paylaşımının teşvik edilmesi, enerji dönüşümü, yenilikçi endüstriyel teknolojiler, sürdürülebilir tarım, dijitalleşme, yapay zeka ile halk sağlığı ve biyoteknoloji gibi alanlarda ortak bilimsel araştırma yapılması, tecrübe paylaşımı ve bilimsel konsorsiyumların kurulması öngörülüyor.

Yükseköğretimi düzenleyen mevzuat, düzenlemeler ve yükseköğretim yapılarıyla bu alandaki deneyimlerin paylaşılması, iki ülkedeki yükseköğretim ve araştırma kurumları arasında mevzuat hükümlerine uygun olarak lisans ve lisansüstü düzeyde ortak diploma programlarının açılması, uygulanması ve geliştirilmesi planlanıyor.

Yükseköğretim ve araştırma kurumlarında öğrenim görmek üzere lisans ve lisansüstü öğrenci değişiminin teşvik edilmesi de mutabakat zaptında yer alıyor.

İki ülkenin yükseköğretim ve araştırma kurumlarındaki öğretim elemanlarının ve araştırmacıların belirli programlar, kısa dönemli girişimler ve tematik yaz okulları kapsamındaki eğitim ve staj hareketliliğinin artırılması da amaçlanıyor.

"Önceliğimiz bu çerçeveyi somut eylemlere dönüştürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özvar, mutabakat zaptının iki ülke ilişkileri açısından önemli bir adımı temsil ettiğini belirterek, "Bu belge, iki ülke arasında yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında işbirliği için sağlam bir çerçeve sunmaktadır. Bundan sonraki önceliğimiz bu çerçeveyi somut eylemlere dönüştürmek olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rektörler Forumu'nu, mutabakat zaptının uygulanmasını desteklemek ve üzerinde mutabık kalınan girişimleri takip etmek için platform olarak kullanabileceklerine işaret eden Özvar, bu kapsamda koordinasyon veya ortak çalışma mekanizması kurulması, sınırlı sayıda öncelikli alan belirlenmesi ile pilot ortak programların ve araştırma projelerinin teşvik edilmesinin değerlendirilebileceğini vurguladı.

Başlangıçta yapay zeka ve dijital teknolojiler, yeşil dönüşüm ve enerji, sağlık bilimleri ve biyoteknoloji ile mühendislik ve ileri üretim teknolojileri gibi birkaç stratejik alana odaklanabileceklerini belirten Özvar, bu alanlardaki hedef odaklı ve iyi tanımlanmış projelerin kısa sürede ivme oluşturabileceğini ifade etti.

Özvar, "Bugünkü forumu ve mutabakat zaptını birbirini güçlendirebilecek tamamlayıcı araçlar olarak görüyoruz. Bu işbirliğinin somut ve ölçülebilir sonuçlar üretmesini sağlamak amacıyla yakın çalışmaya hazırız. Ortaklığımızı daha ileri taşımayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurulunun uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, Polonya ile akademik ilişkileri güçlendirmek üzere gerçekleştirilen Polonya ziyaretinde Özvar'a, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile 19 üniversitenin rektörü eşlik etti.

Kaynak: AA

