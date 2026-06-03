Türkiye Posidonia Fuarı'nda Yer Aldı - Son Dakika
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Türkiye Posidonia Fuarı'nda Yer Aldı

Türkiye Posidonia Fuarı\'nda Yer Aldı
03.06.2026 22:59
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Atina'da düzenlenen Posidonia 2026 Fuarı'na Türkiye, 76 firma ile katılım gösterdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı"na Türkiye'den çok sayıda firma katılım sağladı.

Atina'da 2 yılda bir düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gemicilik sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getiren fuarda, Türkiye, hem milli hem de şirketler bazındaki bireysel katılımla temsil edildi.

Milli Katılım Organizasyonunun Gemi, Yat ve Hizmet İhracatçıları Birliği (GYHİB) tarafından düzenlendiği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) ile Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSBİR) de katıldığı fuara, Türkiye 15'i Türk Milli Pavilyonu'nda olmak üzere toplam 76 şirketle katıldı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk Milli Pavilyonu'nu ve Türk firmalarını ziyaret etti.

Fuarda, İMEAK DTO'nun organize ettiği "Türk Denizcilik Sektörü" resepsiyonunda da dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri bir araya geldi.

Kaynak: AA

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