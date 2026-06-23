Türkiye-Suriye Eğitim İşbirliği Görüşmesi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Suriye Vakıflar Bakanlığı Dini Eğitimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Anas Almousa ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim işbirliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen üst düzey temaslar sürüyor. Bu kapsamda Almousa ve beraberindeki heyet, Türk eğitim sistemi ile "imam hatip modeli"ni yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye heyeti, temasları kapsamında Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten'i de ziyaret etti. Ökten'in Suriyeli mevkidaşı ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, Türkiye'nin resmi eğitim müfredatı ile özgün "imam hatip modeli" hakkında detaylı bilgi verildi.

Ökten, Türkiye'nin bu alandaki kurumsal tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Görüşmede, iki ülke arasında yürütülen eğitim işbirliği süreçleri değerlendirildi.

Suriye heyeti, Ankara'daki temaslarını 26 Haziran'a kadar sürdürecek. Almousa, okulların yanı sıra ilgili paydaş kurum ve kuruluşları da ziyaret edecek.

Görüşmeye, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de katıldı.