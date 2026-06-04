Türkiye-Suriye Turizm İş Birliği Görüşüldü

(ŞAM) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen Al-Salhani'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede ortak kültürel mirasın korunması ve Suriye'nin turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması ele alındı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Turizm Bakanı Mazen Al-Salhani ile bir araya geldi. Nezaket ziyaretinde Türkiye ile Suriye arasında turizm alanındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak kültürel mirasın korunması ve Suriye'nin turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Türkiye-Suriye arasında turizm alanında iş birliği, eğitim programları, yatırım fırsatları ve müzecilik başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, turizm alanındaki ortak çalışmaların geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.