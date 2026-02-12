Türkiye Tohum Üretiminde Hedeflerini Aştı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tohum üretim ve ihracatına ilişkin, "2025 yılı itibarıyla 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık. 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişimizi sürdürüyoruz. 2025 yılı itibarıyla; 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık. 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.