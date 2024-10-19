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Türkiye-Tunus Ortak Miras Sergisi

Türkiye-Tunus Ortak Miras Sergisi

Tunus'ta düzenlenen sergi, Türkiye ve Tunus'un ortak kültürel mirasını illüstratif resimlerle sundu.

19.10.2024 13:16
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Tunus'ta Türkiye Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortak girişimiyle başlatılan "Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası" çalışmasına ait, illüstratif resim sergisi düzenlendi.

Başkent Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Fuarı'nda gerçekleştirilen sergide, Türkiye-Tunus ortak mirasına ait tarihi eserlerin illüstratif resimleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi ziyaret eden Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Tunus arasında kültürel miras noktasında çok zengin ortak alan var. Malumunuz miras deyince bir somut mirasımız var bir de Somut olmayan mirasımız var. Somut miras konusunda Tunus'ta çok güçlüyüz. Osmanlının Tunuslularla beraber yaşadığı dönemde Tunus'ta yapılmış bir çok cami, medrese, çeşme, okullar ve en önemlisi de belki kapalı çarşı var. Bunlar çok değişik dönemlerde yapılmış. Bu eserleri hatırlatmak onlara vurgu yapmak üzere Türkiye'den çok değerli bir hocamız illüstratif çizimle bunları tuvale taşıdı. Ortaya çok güzel bir proje çıktı." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta YEE ve okullarda Türkçe eğitimi veren MEB Türkçe öğretmenlerinin Türkiye'nin somut mirasını buradaki gençlere aktarmaları noktasında büyük çabalarının olduğunu vurgulayan Büyükelçi Demircan, "Somut olmayan mirasımız arasında yer alan kültürümüz, yaşam tarzımız, yemeğimiz, içeceğimiz, kelimelerimiz ve hayata bakışımız gibi bir çok alanda da Tunus ile ortak mirasımız mevcut." dedi.

"Ortak miras rotası tüm Tunus'u kapsıyor"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kurumsal iletişim Koordinatörlüğü ve İllüstrasyon Sanatçısı Öğr.Gör. Adem Dönmez ise, "Tunus-Türkiye Ortak Miras Rotası" ismiyle oluşturulan rota üzerinde yer alan Osmanlı mirası eserlerini illüstrasyon yöntemiyle tuvale taşıma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tarihi eserleri önce fotoğrafladıklarını ardından da dijital ortama aktardıklarını belirten Dönmez, "Dijital ortama aldığımız fotoğrafları grafik programının yardımıyla eserleri filtre ettikten sonra eserlerin son halini veriyoruz. Bu şekilde hazırladığımız eserlerden bir harita oluşturuyoruz. İlk olarak başkent Tunus'taki eserlerden bir harita oluşturduk. Daha sonra bu haritaya Tunus'taki diğer kentleri de ekleyeceğiz. Bu şekilde tüm Tunus'u kapsayan ortak miras rotası oluşacak." dedi.

"Sergide iki ülke ortak mirası vurgulanıyor"

YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, kültürel bir sergiyi uluslararası bir fuarda açmaları hakkında, "Bu tür uluslararası fuarlar yalnızca ticari bağlantılar kurmak için değil, aynı zamanda kültürel etkileşimler için de eşsiz bir fırsat sunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Çevik, "Sergimiz, Türkiye ve Tunus arasındaki zengin ortak mirası vurgulamak amacıyla hazırlanan özel illüstratif resimleri barındırıyor. Sergimizdeki eserler, iki ülkenin ortak tarihini, kültürel değerlerini ve estetik anlayışını yansıtan önemli motiflerden oluşuyor." dedi.

Serginin fuara kültürel anlamda renk kattığını belirten Çevik, sözlerine şöyle devam etti:

"Sergimiz, fuarın en dikkat çekici unsurlarından biri olarak ön plana çıktı. Ziyaretçiler, Türkiye ve Tunus'un ortak kültürel mirasının derinliğini keşfetme fırsatı buldu. Bu bağlamda, sergi alanında yer alan motifler, tasarımcılar için ilham kaynağı olmanın yanı sıra, ürün geliştirme süreçlerine de yeni bir perspektif kazandıracağını düşünüyorum."

YEE'nin düzenlediği sergiye ev sahipliği yapan ve 17 Ekim'de başlayan Uluslararası Tekstil Fuarı, bugün sona erecek.

Kaynak: AA

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