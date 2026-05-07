Türkiye ve Cezayir Arasında Tarım İşbirliği

(ANKARA)- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı Yacine Walid ile bir araya geldi. Görüşmede tarım ve gıda arz güvenliği başta olmak üzere su yönetimi ve sürdürülebilir üretim projelerinde iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı vesilesiyle Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı Yacine Walid ile görüştüğünü bildirdi.

Yumaklı, paylaşımında, "Tarım ve gıda arz güvenliği başta olmak üzere, su yönetimi ve sürdürülebilir üretim projelerimizde iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yumaklı, "Bölgesel istikrar ve gıda arz güvenliği için Cezayir ile iş birliklerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.