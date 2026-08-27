Türkiye ve Filistin'den Bankacılık İşbirliği

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Büyükelçisi ve Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Filistin Para Politikası Kurulu Başkanı (Merkez Bankası Başkanı) Yahya Şennar ile Filistin bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları ve iki ülke arasındaki finansal işbirliğini geliştirme yollarını görüştü.

Filistin Para Politikası Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki başkanlık merkezinde gerçekleşen görüşmede Şennar, Büyükelçi Çobanoğlu'na Filistin bankacılık sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli zorluklar hakkında bilgi verdi.

Şennar, bu zorlukların başında Filistin ve İsrail bankaları arasındaki muhabir bankacılık ilişkileri ile Filistin bankalarında biriken fazla İsrail şekeli nakit krizinin geldiğini belirtti.

İsrail bankalarıyla olan ilişkinin öncelikle Filistin bankacılık sektörünün çıkarına olduğunu vurgulayan Şennar, iki taraf arasındaki ticari amaçlı para transferlerinin bu ilişki olmadan gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizdi.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre iki taraf arasındaki aylık ticaret hacmi yaklaşık 800 milyon doları bulurken, tüm amaçlar için yapılan transferlerin değeri aylık yaklaşık 1 milyar doları aşıyor.

Açıklamada, Şennar'ın bu zorlukların Filistin bankalarının mali ve ticari işlemleri yürütme kapasitesine olumsuz yansıdığını ifade ettiği aktarıldı.

Filistin-Türkiye ilişkilerinde yeni adımlar atılması ile Türk finans ve bankacılık kurumlarıyla işbirliği alanlarının genişletilmesinin önemini vurgulayan Şennar, bunun Türk deneyimlerinden faydalanılmasına ve Filistin finans sektörünün mevcut zorluklarla mücadele gücünün desteklenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Büyükelçi İsmail Çobanoğlu da Türkiye'nin Filistin'e olan desteğini sürdürme, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak şekilde finans ve bankacılık alanlarındaki işbirliğini güçlendirme kararlılığını teyit etti.

Söz konusu görüşme, Şennar'ın geçen haziran ayında İstanbul'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile iki ülke arasındaki finansal ve bankacılık işbirliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği temasların bir devamı niteliğini taşıyor.

İsrail kaynaklı zorluklar ve finansal kriz

Filistin Para Politikası Kurulu daha önce, İsrail bankalarının Filistinli muadilleriyle muhabir bankacılık ilişkilerini kesme ihtimalinin doğurabileceği riskler konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu durumun ticaret hareketliliği, temel mal tedariki ve Filistin ekonomisinin istikrarı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtilmişti.

Kurul ayrıca, Filistin piyasalarında faaliyet gösteren bankalarda biriken şekelleri İsrail'in teslim almaktan kaçınmaya devam etmesinin yaratacağı olumsuz etkilere de dikkati çekmişti.

Şekel, 1994 yılında imzalanan Paris Ekonomik Protokolü çerçevesinde işgal altındaki Filistin topraklarındaki işlemlerde, mal ve hizmet alımlarında yaygın olarak kullanılıyor.

Protokol uyarınca, ulusal bir Filistin para biriminin bulunmaması nedeniyle Filistin Para Politikası Kurulu bankacılık sektörünü denetleme ve düzenleme görevini yürütüyor.

Bankacılık sektöründeki bu zorluklar, İsrail'in Filistin yönetimine ait "gümrük vergisi gelirlerini" alıkoymaya devam etmesi nedeniyle Filistin yönetiminin içinde bulunduğu derin finansal krizin ortasında yaşanıyor.

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, alıkonulan bu fonların tutarının yaklaşık 6 milyar şekele (yaklaşık 2 milyar dolar) ulaştığını belirtmişti.