TDT Adalet Bakanları Toplantısı Astana'da - Son Dakika
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TDT Adalet Bakanları Toplantısı Astana'da

TDT Adalet Bakanları Toplantısı Astana\'da

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile bir araya gelerek, adalet alanında işbirliğinin artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Tunç, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde Kazakistan'ın desteğini beklediğini ifade etti.

09.09.2024 17:48
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları Konseyi Birinci Toplantısı için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskarayev ile bir araya geldi.

Tunç, görüşmede, TDT ülkeleri arasındaki etkileşimin düzenlenen üst düzey toplantılarla her geçen gün arttığını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkilerin adalet ve hukuk alanında güçlü bir işbirliğiyle devam edeceğine inandığını dile getiren Tunç, "Ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak Türkiye ve Kazakistan arasında adalet alanında işbirliğinin artmasından memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Tunç, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatıyla başlatılan kapsamlı reformları yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydederek, "Bu bağlamda, son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen yargı reformları hakkında bilgi vermekten ve özellikle dijital dönüşüm, mahkemelerde hızlı ve etkin yargı süreçleri gibi konularda bu deneyimleri Kazakistan ile paylaşmaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini dünyanın her köşesinde güçlü bir kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün, bulunduğu her ülke için tehdit oluşturan bir terör örgütü olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. FETÖ ile mücadelemizde kardeş Kazak yetkililerin desteğini bekliyoruz. Terör örgütünün faaliyetlerini önlemek için bilgi paylaşımı ve ortak adımlar atma konusunda diyaloğumuzu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum."

Bakan Tunç, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile Kazakistan arasında güçlü bir adli işbirliğinin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Bu bağlamda bölgesel platformlarda ortak çalışmalar yürütülmesi ve uluslararası anlaşmalar bağlamında yetkililerimiz arasındaki koordinasyonun artırılması yerinde bir adım olacaktır." dedi.

Özellikle karşılıklı ziyaretleri artırma, ortak eğitim programları ve adli personel değişim programları düzenleme gibi projelerle ikili ilişkileri derinleştirebileceklerini belirten Tunç, Kazakistan ile işbirliğini daha da güçlendirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDT Adalet Bakanları Toplantısı Astana'da - Son Dakika

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