Türkiye ve Özbekistan'dan Kültürel İşbirliği

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye ile Özbekistan'ın, sinema, edebiyat, müzik ve sahne sanatları alanında ortak etkinlikler düzenlemesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özbekistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Kültür Karma Komisyonu Toplantısı'na, sanat kurumlarının genel müdürleriyle katıldıklarını belirtti.

Özbek mevkidaşı Yusufion Usmanov ile heyetler arası verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Mumcu, şunları kaydetti:

"Toplantı kapsamında, kültürel mirasın korunması, kültürel projelerin ortak yürütülmesi, sanatçı değişim programlarının geliştirilmesi ve kültür endüstrilerinin desteklenmesi gibi alanlarda önemli işbirlikleri ele alındı. Ayrıca, iki ülkenin sinema, edebiyat, müzik ve sahne sanatları alanlarındaki zenginliklerini paylaşmaları ve bu alanlarda ortak etkinlikler düzenlemeleri adına somut adımlar atılması kararlaştırıldı. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, ilerleyen dönemlerde daha fazla proje ve etkinliklerle bu güçlü bağları pekiştireceğimize inanıyorum."