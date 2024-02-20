Türkiye ve Slovakya, Ekonomik İlişkileri Güçlendirmek İçin İşbirliği Fırsatlarını Ele Aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bratislava'da yapılan Türkiye- Slovakya İş Forumu'nda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını belirterek, "İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik." ifadesini kullandı.
Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile Türkiye-Slovakya İş Forumu vesilesiyle iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.
Forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, şunları ifade etti:
"İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite, işbirliğimizi güçlendirebileceğimiz ana alanlar olarak öne çıkıyor. Forumda, Türkiye'nin dinamik ekonomisi, stratejik konumu ve güçlü ticaret ağıyla yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu belirterek, Slovak şirketlerini, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarından faydalanmaya davet ettik."
Slovakya ile ticarette en yüksek hacme ulaşıldı
Bakan Bolat, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Kurucu Deklarasyonu'nu imzalayarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi.
ETOK Kurucu Deklarasyonu Toplantısı kapsamında Sakova ile görüştüklerini ve ETOK Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladıklarını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"JETCO, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürerek, her iki ülkeden iş dünyası topluluklarıyla omuz omuza çalışmamızı sağlayacak. İş Forumu kapsamında DEİK ile Slovakya Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Ajansı arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına şahitlik ettik."
Bolat, her iki belgenin imzalanmasını Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirecek kurumsal bir çerçeve oluşturulması için önemli bulduklarını, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle iki ülke arasındaki en yüksek rakama ulaşıldığını bildirdi.
Slovakya ile ikili ilişkilerde otomotiv, inovasyon, bilişim, yenilenebilir enerji başta olmak birçok sektörde karşılıklı büyük bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Bolat, "Bu potansiyelin ETOK/JETCO mekanizması kapsamında iki ülke Ticaret ve Ekonomi bakanları olarak açığa çıkması için çaba göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye ve Slovakya, Ekonomik İlişkileri Güçlendirmek İçin İşbirliği Fırsatlarını Ele Aldı - Son Dakika
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