Türkiye ve Tunus'tan Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Türkiye ve Tunus'tan Yatırım Çağrısı

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Türkiye ve Tunus, tarihi bağları güçlendirerek ekonomik işbirliğini artırma kararı aldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmet ben Sghaier, iki ülke arasındaki tarihi bağların ekonomik alanda daha güçlü ortaklıklara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, karşılıklı yatırımların artırılması çağrısında bulundu.

Büyükelçi Demircan ile Büyükelçi Sghaier, Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu'nun açılışında konuştu.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, sanayileşme ve kalkınmanın ülkelerin yalnızca ekonomik sınırlarını değil aynı zamanda küresel vizyonlarını da şekillendiren çok aşamalı, dinamik bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son 20 yılda sanayileşme alanında güçlü bir üretim altyapısı oluşturduğuna dikkati çeken Demircan, ülkenin yalnızca ihracat yapan değil, aynı zamanda yurt dışında yatırım gerçekleştiren, teknolojiyi paylaşan bölgesel bir aktör konumuna ulaştığını kaydetti.

Demircan, Türkiye'nin üretim tecrübesiyle Tunus'un kalkınma hedeflerinin birbirini tamamladığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki köklü tarihi bağlar, karşılıklı güven, ortak vizyon bu işbirliğinin en güçlü temelini oluşturmaktır." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artışa dikkati çeken Demircan, 2024'te 1,46 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin, 2025'te yaklaşık yüzde 15 artışla 1,68 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Demircan, Türk yatırımcılarının Tunus'taki varlığını daha güçlü ve kalıcı projelerle büyütmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Bu rakamlar bize sadece kuru istatistikleri değil, Türk ve Tunuslu iş insanlarının birbirine olan güvenini, ortak yatırım iradesini ve pazarlarımızın birbirini ne kadar güçlü tamamladığını göstermektedir. Hedefimiz yakaladığımız bu yukarı yönlü ivmeyi sürdürülebilir kılmak ve ticaret hacmimizi çok daha dengeli ve yüksek seviyelere hep birlikte taşımaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke birlikte Afrika'ya açılabilir

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Sghaier, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve medeniyet bağlarının ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için sağlam zemin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin son dönemde ivme kazandığını dile getiren Sghaier, Türk şirketlerini özellikle yenilenebilir enerji, havacılık ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Tunus'a yatırım yapmaya davet etti.

Sghaier, Tunus'un stratejik coğrafi konumu sayesinde Afrika ve Avrupa pazarlarına erişim imkanı sunduğunu belirterek, ülkesinin Avrupa ile serbest ticaret anlaşmalarına taraf olduğunu, Türkiye ile de güçlü ticari anlaşmalarının bulunduğunu anlattı.

Tunus'ta yaklaşık 69 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve Türk yatırımlarının 200 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Sghaier, bu rakamların iki ülke arasındaki potansiyelin gerisinde kaldığını vurguladı.

Sghaier, iki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydederek, işbirliğinin geliştirilmesiyle üçüncü ülke pazarlarına, özellikle Afrika'ya birlikte açılabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Tunus'tan Yatırım Çağrısı - Son Dakika

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