Türkiye Yeni Yağışlı Hava Sisteminin Etkisine Giriyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye yarın itibarıyla yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek. Batı kesimlerden başlayarak iç bölgelere doğru ilerleyecek yağışlı sistemle birlikte sıcaklık değerlerinde düşüş gözlenecek. Ancak kaydedilecek düşüşe rağmen sıcaklık, mevsim normalleri üzerindeki seyrini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmeye göre, Türkiye yarın yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girecek.

Yurdun batı kesimlerinden başlayarak etki alanını iç kesimlere doğru genişletecek yağışla birlikte sıcaklık değerlerinde de 2 ila 4 derece düşüş görülecek. Ancak bu düşüşe rağmen sıcaklık yurt genelinde, mevsim normalleri üzerindeki seyrine devam edecek.

Yüksek sıcaklık, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için çığ tehlikesi oluşturacak.

Üç büyük kentte, hafta sonunda ve haftanın ilk gününde (pazartesi) beklenen sıcaklık değerleri şöyle olacak:

- Ankara: 5°C/18°C (cumartesi) - 4°C/14°C (pazar) - 4°C/14°C (pazartesi)

- İstanbul: 8°C/14°C (cumartesi) - 8°C/13°C (pazar) - 5°C/15°C (pazartesi)

- İzmir: 12°C/18°C (cumartesi) - 9°C/19°C (pazar) - 10°C/20°C (pazartesi)