Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 102. Yıldönümü Mudanya'da Anıldı - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 102. Yıldönümü Mudanya'da Anıldı

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Mudanya'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı farklı etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mübadillerin kültürel mirasını vurgularken, insani taleplerin duyulması gerektiğini belirtti. Törende, hayatını kaybedenler anısına denize kırmızı karanfiller bırakıldı.

30.01.2025 16:33  Güncelleme: 17:37
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(BURSA) - Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesinin 102'nci yılında mübadiller ve göç yollarında yaşamını yitirenler, Mudanya'da denize karanfiller bırakılarak anıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Acılarımız da bizim kültürel mirasımızdır, unutmamamız lazım" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokolü sonucu zorunlu nüfus mübadelesi ile topraklarını terk ederek umut yolculuğuna çıkan mübadiller, Mudanya'da düzenlenen törenle anıldı. Mudanya Belediyesi tarafından "Birlikte Ayrı Düştüğümüz Gün" temasıyla Mütareke Müze Evi önünde düzenlenen törene Başkan Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mübadil derneklerinin başkan ve temsilcileri ile çok sayıda ilçeli katıldı.

Anma töreninde konuşan Başkan Dalgıç, mübadelenin üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen unutulmadığına dikkati çekerek, "Acılarımız da bizim kültürel mirasımızdır. Hiç unutmamamız lazım" diye konuştu.

Göç sorununun bugün de sürdüğünü belirten Başkan Dalgıç, şöyle devam etti:

"Bu kültürü yaşatmak hepimizin borcudur. Kültürümüzü bizden sonraki nesillere daha detaylı anlatarak bu geleneğimizi sürdürmemiz ve geçmişimizi unutmamız lazım. Günümüzde göç de artık bir afet olarak kabul ediliyor. Bizler bu afeti 100 yıl önce yaşamış insanlarız. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' parolasını yaşatmak ve canlı tutabilmek için, o acıları bilen insanlar olarak daha anlayışlı olmalı, göçün ve göçmenlerin sorunlarına toplumsal katkımızı eksik etmemeliyiz."

"Mübadillerin insani talepleri duyulsun"

Lozan Mübadilleri Vakfı ve Türkiye'deki mübadil kuruluşlarının imza altına aldığı 102. Yıl Bildirisi'ni okuyan Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği Kadın Kolları Komisyon Başkanı Birsen Kermen, mübadillerin Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bunu vatanlarına bağlılıklarıyla defalarca kanıtladıklarını söyledi. Kermen, ata topraklarına ziyarete gitmek isteyen mübadil torunlarının insani taleplerinin duyulmasını ve vize süreçlerinde iyileştirmeler yapılmasını talep etti.

Törende, Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından yapılan canlandırmada, mübadiller kayıklarla kıyılara taşındı. Etkinliğin sonunda, mübadiller ve göç yollarında hayatını kaybedenler anısına denize kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 102. Yıldönümü Mudanya'da Anıldı - Son Dakika

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