Türkmen Basın Günü Kutlandı

Irak'ın Erbil kentinde "25 Şubat Türkmen Basın Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, bölge haberlerine katkıları dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) ve bazı basın kuruluşlarına plaket takdim edildi.

Türkmen Bakan Maruf, "Irak ve IKBY'nin farklı milletlerin, dinlerin ve mezheplerin bir arada yaşadığı yerler olması nedeniyle, hiçbir topluluğun dışlandığını hissetmemesi için bölgedeki milletlerin kültürünü ve dilini yansıtan kapsamlı bir televizyon kanalının" hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"Türkmen Basın Günü"nün IKBY parlamentosunun özel günler listesine dahil edildiğini aktaran Maruf, Irak parlamentosunun da benzer şekilde bileşenlerin önemli günlerini, özel günler listesine dahil etmesi gerektiğini ifade etti."

Türkmenlerin uzun ve seçkin bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Maruf, "ilk Türkmen gazetesinin" Irak'ta yayımlandığını kaydetti.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl yayımlanan "Havadis", ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor.

Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.