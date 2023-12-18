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Türkmenistan Dışişleri Bakanı Afganistan'da Taliban yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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Türkmenistan Dışişleri Bakanı Afganistan'da Taliban yetkilileriyle görüştü

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi. Görüşmede enerji ve ulaştırma projeleri gibi konular ele alındı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Afganistan\'da Taliban yetkilileriyle görüştü
18.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:29
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Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, çalışma ziyareti düzenlediği Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Meredov başkanlığındaki heyet, çalışma ziyareti için Afganistan'ın Herat vilayetine gitti.

Meredov, ziyaret kapsamında Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Bakanlar Meredov ve Muttaki ile beraberindeki heyet, Türkmen ve Afgan şirketlerin işbirliğinde yapımı devam eden enerji ve ulaştırma projelerini inceledi.

Türkmen heyet, Taliban yönetiminin Maden ve Petrol Bakan Vekili Şahabuddin Dilaver'in yanı sıra Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Nureddin Azizi ile görüştü.

Görüşmelerde ikili işbirliğini kapsayan çeşitli konular ele alındı.

Taraflar, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin mevcut durumunu, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan Yüksek Gerilim Elektrik Hattı Projesi'ni ve Afganistan'ın demir yolu altyapısının genişletilmesini görüştü.

Kaynak: AA
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