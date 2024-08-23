TÜRKPATENT ve EPO, 'PATLIB 2024 Konferansı' düzenliyor - Son Dakika
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TÜRKPATENT ve EPO, 'PATLIB 2024 Konferansı' düzenliyor

TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Avrupa Patent Ofisi (EPO) iş birliğiyle düzenlenen 'PATLIB 2024 Konferansı', 19–20 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınai mülkiyet ekosisteminin öncüleri bu etkinlikte bir araya gelecek.

23.08.2024 11:09
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TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Avrupa Patent Ofisi (EPO) iş birliğiyle düzenlenen 'PATLIB 2024 Konferansı', 19–20 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınai mülkiyet ekosisteminin öncüleri bu etkinlikte bir araya gelecek.

TÜRKPATENT ile EPO iş birliğiyle düzenlenen sınai mülkiyet alanının önemli organizasyonlarından biri olan 'PATLIB 2024 Konferansı', 19–20 Eylül 2024 tarihlerinde Ankara'da TÜRKPATENT'te yapılacak. Hibrit formatta gerçekleşecek olan konferans, sınai mülkiyet alanındaki en güncel gelişmelerin ve stratejilerin tartışıldığı, katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlandığı önemli bir platform sunacak.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, "PATLIB 2024 Konferansı'nın, sınai mülkiyet alanında ülkemizin geldiği noktayı uluslararası düzeyde bir kez daha gözler önüne sermesi açısından büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu konferans hem ülkemizdeki hem de uluslararası düzeydeki paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırarak yenilikçiliği teşvik edecek önemli bir etkinlik olacaktır. Ülkemiz, 54 PATLIB Merkezi ile Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf 39 ülkede ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin PATLIB Merkezleri ile elde ettiği başarı, sınai mülkiyetin önemini kavrayan bir ekosistemin göstergesidir" dedi.

PATLIB, Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent araştırma ve patent stratejisi konusunda uzmanlaşmış, aynı zamanda yabancı dil yetkinliğine sahip birimlerin adıdır. Türkiye'de, 310 TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Danışma Birimi, araştırmacılardan akademisyenlere, sanayicilerden buluş sahiplerine kadar geniş bir yelpazede sınai mülkiyet haklarıyla ilgili bilgi ve doküman erişimini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu birimlerden 54'ü, gerekli koşulları sağlayarak TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi koordinasyonunda PATLIB Merkezi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmıştır. Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf 39 ülkede bulunan 350'den fazla PATLIB Merkezi arasında Türkiye, 54 adet PATLIB Merkezi ile en ön sırada yer almaktadır. PATLIB Konferansı, Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin ulusal patent ofislerinin iş birliği politikaları çerçevesinde her yıl farklı bir üye ülkede düzenlenmektedir. Bu yıl Ankara'da gerçekleşecek konferansa, ulusal patent ofisleri ve PATLIB Merkezlerinden temsilciler katılacak etkinlikte sınai mülkiyet alanındaki en yeni gelişmeler ve uygulamalar paylaşılacak.

Konferans, çevrim içi olarak da takip edilebilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TÜRKPATENT ve EPO, 'PATLIB 2024 Konferansı' düzenliyor - Son Dakika

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