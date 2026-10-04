Türksat 7A'da üretim sürecinin yıl sonundan önce başlaması hedefleniyor - Son Dakika
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Türksat 7A'da üretim sürecinin yıl sonundan önce başlaması hedefleniyor

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Türksat 6A'yı ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık" "Yerli ve milli ürettiğimiz 7A uydusunu da uzayda birkaç yıl içinde görmüş olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A'da olması gereken özelliklerin tamamlandığını belirterek, " Türksat 6A'yı ürettiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uraloğlu, festival alanında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türksat 7A'ya ilişkin bilgi verdi.

Türksat 7A'da olması gereken özelliklerin tamamlandığını dile getiren Uraloğlu, "Daha önce Türksat 6A'yı ürettiğimiz TUSAŞ, TÜBİTAK ve bir özel firmamızla gerekli görüşmeleri yaptık. Yıl sonu gelmeden üretim sürecini başlatmış olacağız. Yerli ve milli ürettiğimiz 7A uydusunu da uzayda birkaç yıl içinde görmüş olacağız." dedi.

"Kendi uydumuzu üretmeye devam edeceğiz"

Uraloğlu, Katar ile uydu alanında anlaşma yapıldığını anımsatarak, bu uydunun adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türksat Biruni" olarak konulduğunu bildirdi.

Söz konusu uyduyu yakın zamanda uzaya göndereceklerini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kendimiz üretmeye devam ederken, dünyadaki uydu üreticilerinden de uydu almamız söz konusu. Onunla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Havacılık ve iletişime olan ihtiyaç geliştikçe kapasite ihtiyacı artıyor. Biz de bunu doğru zamanda karşılamak için gayret ediyoruz. Kendi uydumuzu üretmeye, hem de üretilen uydulardan bize uygun uyduları almaya devam edeceğiz."

Dünyada 5,5 milyarlık nüfusa TÜRKSAT uydularıyla ulaştıklarını belirten Uraloğlu, birçok ülkeye devlet televizyonları dahil hizmet verdiklerini, uydu alanında yapılan yatırımın da birkaç yıl içinde geri dönüşünün sağlandığını anlattı.

"IAC 2026'da bilgi ve birikimlerden faydalanacağız"

Antalya'da 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) de değinen Uraloğlu, "Kongre, dünya çapında önemli. Uydu operasyonları ve iletişimle ilgili konularda katılacağız ve katkı sağlayacağız. Oradaki bilgi ve birikimlerden faydalanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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