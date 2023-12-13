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TÜRKSOY'un 30. yıl kutlamalarında Türk dünyasından sanatçılar konser verdi - Son Dakika
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TÜRKSOY'un 30. yıl kutlamalarında Türk dünyasından sanatçılar konser verdi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 30. yıl kutlamaları kapsamında CSO Ada Ankara'da konser düzenlendi. Türk dünyasından sanatçıların katıldığı konserde, TÜRKSOY'un Türk dünyasındaki birikmiş değerleri tanıttığı vurgulandı. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Türk dünyasının büyük bir geleceği olduğunu ve TÜRKSOY'un bu geleceğe hızlı adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

TÜRKSOY\'un 30. yıl kutlamalarında Türk dünyasından sanatçılar konser verdi
13.12.2023 - 21:11,
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla CSO Ada Ankara'da, Türk dünyasından sanatçıların katılımıyla konser gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf'un ev sahipliğinde düzenlenen konsere, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Yusuf, konuklara etkinliğe katılımları için teşekkür ederek "Gönül sesimizle, gönül kulağımızla bu akşam çok güzel bir program izleyeceğiz." dedi.

TÜRKSOY'un, Türk dünyasındaki "birikmiş değerleri" bütün dünyaya tanıttığını vurgulayan Yusuf, "Türk dünyası artık birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor ve birlikte ürettiğinin bereketinden gelecek nesillerimiz istifade edecektir." diye konuştu.

Yusuf, Türk dünyasının büyük bir geleceği olduğunu belirterek, TÜRKSOY'un da bu geleceğe çok daha hızlı adımlarla gideceğini söyledi.

Etkinlik, Türk dünyasından sanatçıların müzik dinletisi ve dans gösterisi ile sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TÜRKSOY'un 30. yıl kutlamalarında Türk dünyasından sanatçılar konser verdi - Son Dakika
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