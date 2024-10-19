Turna Avı Şampiyonası Sapanca'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Turna Avı Şampiyonası Sapanca'da Başladı

Turna Avı Şampiyonası Sapanca\'da Başladı

Sürdürülebilir balıkçılık hedefiyle düzenlenen şampiyonada balıklar canlı olarak geri salınıyor.

19.10.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" Sapanca Gölü'nde başladı.

Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen doğa tutkunları, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turna balığını yakalamak için mücadele ediyor.

Tutulan balıklar özel düzenekle ölçümleri yapılarak masa hakemlerine gönderilmesinin ardından tekrar göle salınıyor. Bu uygulamayla sıfır balık ölümüyle sürdürülebilir balıkçılık hedefleniyor.

Çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara ödül verilecek.

Hakan Kılıç: "Amacımız sürdürülebilir balıkçılık"

Dernek Başkanı Hakan Kılıç, AA muhabirine, şampiyonaya 100 takımdan 200 sporcunun 100 tekneyle katıldığını belirterek, etkinliğin amacının sürdürülebilir balıkçılık olduğunu söyledi.

Yarışmada balık ölümüne müsaade etmediklerini vurgulayan Kılıç, "Yakala ve sal' balıkçığı yapıyoruz. Özel bir uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde tutulan balıklar hızlıca tekrar göle salınıyor. Uygulama üzerinden masa hakemlerine gönderiyoruz. Masa hakemlerinin onaylamasıyla balıkçılar balığı tekrar salıyor. Bu işlem çok kısa sürede gerçekleşiyor." diye konuştu.

Kılıç, doğayı ve çevreyi koruma etkinlikleri de düzenlediklerini, gittikleri av bölgelerinde çevre temizliği de yaptıklarını anlattı.

Hakan Kılıç, etkinlik kapsamında ayrıca yarışmalar, konser, çocuklara özel programlar, oyun grupları, fotoğraf yarışması gerçekleştireceklerini, katılımcılara çeşitli ikramlar sunacaklarını aktaran Kılıç, aileleri etkinliklere dahil ederek keyifli vakit geçirmek istediklerini kaydetti.

Kılıç, 5 saat süren ilk periyotta tutulan 187 balıktan en büyüğünün 76 santimetre uzunluğunda olduğunu aktararak, "187 balıktan hiçbiri ölmedi. Tamamı canlı şekilde suya geri salındı. Bu çok güzel bir başarı." dedi.

Başkan Kılıç, eski sistemde balıkların hakem ölçümlerini beklerken ölebildiğini, yeni uygulamada tutulan balığı özel üretilen cetvellerle ölçerek vakit kaybetmeden masa hakemlerine göndererek ölçümün onaylanmasının ardından balığı hızlıca göle geri bıraktıklarını sözlerine ekledi.

Şampiyona yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Sapanca Gölü, Etkinlikler, Balıkçılık, Sapanca, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turna Avı Şampiyonası Sapanca'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
13:44 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu’dan ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Mahmut Çorumlu'dan ilk açıklama
13:29 Bakan Işıkhan, emeklilikte maaş farkı tartışmalarına son noktayı koydu Bakan Işıkhan, emeklilikte maaş farkı tartışmalarına son noktayı koydu
13:19 Teröristbaşı Gülen’in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı Teröristbaşı Gülen'in ölümü Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın yıl dönümüne rastladı
12:58 Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak Bakan Tunç: FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı akamete uğratmayacak
12:46 Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat’a soruşturma açıldı Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat'a soruşturma açıldı
12:31 Bakan Işıkhan: Hastanelerin sözleşmeleri feshedildi, ödemeler durduruldu Bakan Işıkhan: Hastanelerin sözleşmeleri feshedildi, ödemeler durduruldu
12:20 Tarım girdi fiyat endeksi ağustosta yükseldi Tarım girdi fiyat endeksi ağustosta yükseldi
11:58 Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor
11:51 Bildi ama cevap vermedi, Milyoner’e damga vuran Sergen Yalçın sorusu Bildi ama cevap vermedi, Milyoner'e damga vuran Sergen Yalçın sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Turna Avı Şampiyonası Sapanca'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.