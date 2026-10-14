Turuncu kodlu yağış nedeniyle Sakarya'da okullar 15 Ekim'de 1 gün tatil edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turuncu kodlu yağış nedeniyle Sakarya'da okullar 15 Ekim'de 1 gün tatil edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Valiliği, turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle okul ve kurumlarda 15 Ekim Perşembe eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Üniversiteler hariç tutulurken anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile engelli, hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Sakarya Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi.

Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
Sakarya ValiliğiHava DurumuSakaryaEğitimGüncelYaşamTatilKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı Fenerbahçe maçında sürpriz Tanınmamak için kar maskesi taktı ama işe yaramadı! Fenerbahçe maçında sürpriz
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
23:43
Kartal’da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
Kartal'da sel sularının sürüklediği çamur TEM bağlantı yolunda bir şeridi kapattı
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 00:21:01. #7.12#
SON DAKİKA: Turuncu kodlu yağış nedeniyle Sakarya'da okullar 15 Ekim'de 1 gün tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei