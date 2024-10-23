Tusaş'a Terör Saldırısı... İçişleri Bakanı Yelikaya: "üç Şehidimiz 14 Yaralımız Var"

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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında ölen ve yaralananlarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef üç şehidimiz, 14 yaralımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var.Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecekLütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."