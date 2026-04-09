TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Şirket Teslimat ve Ölçeklenme Evresinde

09.04.2026 14:47
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, şirketin ihracat hedeflerini, dönüşüm sürecini ve kritik projelerdeki son durumu Fast Company Türkiye'ye değerlendirdi. 2025 itibarıyla 10 milyar dolarlık ihracat hedefi ve 2030'da dünya sıralamasında ilk 20'ye girme amacını vurguladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Fast Company Türkiye'ye verdiği röportajda şirketin dönüşüm sürecini, ihracat hedeflerini ve kritik projelerdeki son durumu değerlendirdi. Demiroğlu, TUSAŞ'ın geliştirme odaklı yapıdan çıkarak artık 'teslimat ve ölçeklenme' evresine geçtiğini belirtti. Şirketin tarihsel gelişimine değinerek, bugünkü aşamayı teslimat odaklı yeni bir dönem olarak tanımladı ve 'Artık ilk uçuşlarla ya da ilk ihracatla değil; onlu, yüzlü, binli teslimatlarla anılmak istiyoruz' dedi.

Demiroğlu, yaklaşık 17 bin çalışanı bulunan şirketin 7 binden fazlasının mühendis olduğuna dikkat çekti ve TUSAŞ'ın geniş bir savunma sanayii ekosistemi kuran ana aktörlerden biri olduğunu vurguladı. Savunma sanayii ihracatındaki artışa işaret ederek, Türkiye'nin 2025 itibarıyla 10 milyar dolar seviyesini aştığını hatırlattı. TUSAŞ'ın bu toplam içindeki payını büyüttüğünü belirten Demiroğlu, 'Bu yıl toplamda 2 milyar dolar ihracatı aşmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar ise dünya sıralamasında ilk 25'e, hatta ilk 20'ye girmeyi amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Teknolojik dönüşüm başlığında yapay zekânın belirleyici rolüne değinen Demiroğlu, TUSAŞ'ın bu alanda çift yönlü bir strateji izlediğini açıkladı. Hem kurumsal süreçlerde verimlilik artırılırken hem de platform seviyesinde akıllı sistem entegrasyonu gerçekleştiriliyor. Sürü İHA konsepti ve insanlı-insansız görev birlikteliği projelerinde aktif ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Demiroğlu, ANKA-3 ve KAAN projelerine ilişkin önemli bir detayı paylaşarak, her iki platform için de ihracat anlaşması imzalandığını duyurdu. KAAN projesinin TUSAŞ için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Demiroğlu, ilk uçuşun ardından yoğun test sürecinin başlayacağını ifade etti. '2026'da esas uçuşlarımız başlayacak. 4 ila 6 prototiple yaklaşık iki yıl sürecek yoğun bir test süreci planlıyoruz' dedi. İlk teslimat takviminin değişmediğini belirterek, '2028 sonu, 2029'un ilk çeyreği gibi ilk teslimatımızı yapmayı hedefliyoruz' sözlerini ekledi.

Son olarak, Demiroğlu, TUSAŞ'ın üretim kapasitesine ilişkin veriler paylaştı. Son 20 yılda yaklaşık 250 özgün platform üretildiğini belirterek, önümüzdeki 10 yıl için yaklaşık 1.500 platform üretiminin hedeflendiğini açıkladı. Bu büyümenin güçlü bir tedarik zinciri ve sürdürülebilir bir ekosistem gerektirdiği vurgulandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mehmet Demiroğlu, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Güncel, Dünya, TUSAŞ, Son Dakika

