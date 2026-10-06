Ahmet Çakar\'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olmasının ardından Ahmet Çakar, Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

"AĞIR YALANCI, PALAVRACI"

Vincenzo Montella'nın açıklamalarına tepki gösteren Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Vincenzo Montella ağır yalancı bir şahıs! Özür dilerim, palavracı diyeyim! Yanlış algı oluşturan bir adam! 'Biz A Ligi değiliz' diyor, tamam... Avustralya ve Paraguay Avrupa takımı olsaydı Macaristan'dan, Çekya'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan daha iyi takımlar mı olurdu? Bu takımlar Avrupa'da olsa C Ligi'nde olurlardı. Sen Haiti ile birlikte Dünya Kupası'ndan elendin."

"HOKKABAZLIĞI BIRAK"

Montella'nın Dünya Kupası ve Uluslar Ligi üzerinden yaptığı değerlendirmeleri de eleştiren Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi oynasak 3 yiyoruz, kötü oynasak 4 yiyoruz. Montella'nın palavrası, 'Sizi 26 sene sonra Dünya Kupası'na götürdüm' demek. Hokkabazlığı bırak! Dünya Kupası'na katılan takım sayısı arttı, ondan gittik. Bir şey yapmadın yani! A Ligi'ne çıkardın, ne oldu?"

"TÜRK FUTBOLU DİBE VURMUŞ"

Çakar, daha sonra sözlerini TFF ve hakem soruşturmasına getirerek, "Montella'yı kenara koyuyorum, Türk futbolu dibe vurmuş! MHK Başkanı tutuklanmış, hakemler cezaevinde, bazı MHK üyeleri tutuklanmış... Birileri saçını tarıyor" dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ NEREDE?"

Kulüpler Birliği'ne de seslenen Çakar, "Kulüpler Birliği, sizin bir görüşünüz var mı? En ufak bir açıklamanız var mı? Basit, eyyamcı bir açıklama yapın; 'Türk futbolundaki gelişmeleri ibretle takip ediyoruz' deyin ya! Tık yok!" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da hedef alan Çakar, "İbrahim Hacıosmanoğlu kardeşim, 'Görevde olduğum sürece MHK Başkanı görevde' diyordun; o cezaevine gitti. Sen neden orada oturuyorsun?" diye konuştu.

"YASİN KOL DA CEZAEVİNDE"

Yasin Kol'un tutuklanmasına da değinen Çakar, "Hemşehrin Yasin Kol son dönemde korkunç sayıda maç yönetti, o da cezaevinde! Yasin Kol'un yardımcısı da cezaevine girdi" dedi.

"DAHA NE OLMASI LAZIM?"

TFF yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Çakar, şunları söyledi:

"Derbilerin yüzde 80'ini yöneten adam cezaevinde, kefil olduğun Ferhat Gündoğdu cezaevinde, hayrola... Daha ne olması lazım? Milli Takım'da da ağır tokat yedin. Türk futbolunda daha ne olması lazım ki TFF Başkanı ve üyeleri, 'Yapamadık, emaneti teslim ediyoruz' desin?"

"SON 50 YILDA BÖYLESİ YOK"

Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu sert sözlerle değerlendiren Çakar, "Türk futbolunda son 50 yılda böyle ağır bir çalkantı ve batak olmadı! Her geçen gün tuhaf şeyler oluyor! Yasin Kol, Hacıosmanoğlu ile hemşehri diye bu kadar sayıda maç aldı" ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU'NUN AMACI NE?"

Hacıosmanoğlu'nun görevine devam etmesine anlam veremediğini söyleyen Çakar, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sessiz kalmasını ve göreve devam etme arzusunu anlamış değilim! Devam ederse yırtarım zannediyor ama kötülük ve futboldaki kaos çığ gibi artacak!" dedi.

"ALLAH BELAMI VERSİN, 50 DEFA PİŞMANIM"

Çakar'ın en dikkat çeken sözleri ise Hacıosmanoğlu yönetiminin göreve gelmesine ilişkin oldu. Kendisinin de bu süreçte payı bulunduğunu söyleyen Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve yönetimini ben getirdim! Ben getirmedim ama çorbada tuzum var! Allah belamı versin! 50 defa pişmanım! Türk spor kamuoyundan özür dilerim, ağır pişmanım!"