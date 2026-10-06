Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Çakar\'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 mağlup olmasının ardından Ahmet Çakar'dan çok sert açıklamalar geldi. Vincenzo Montella'ya tepki gösteren Çakar, "Hokkabazlığı bırak! Dünya Kupası'na katılan takım sayısı arttı, ondan gittik. Bir şey yapmadın yani" dedi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da hedef alan Çakar, "Allah belamı versin! 50 defa pişmanım" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olmasının ardından Ahmet Çakar, Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

"AĞIR YALANCI, PALAVRACI"

Vincenzo Montella'nın açıklamalarına tepki gösteren Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Vincenzo Montella ağır yalancı bir şahıs! Özür dilerim, palavracı diyeyim! Yanlış algı oluşturan bir adam! 'Biz A Ligi değiliz' diyor, tamam... Avustralya ve Paraguay Avrupa takımı olsaydı Macaristan'dan, Çekya'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan daha iyi takımlar mı olurdu? Bu takımlar Avrupa'da olsa C Ligi'nde olurlardı. Sen Haiti ile birlikte Dünya Kupası'ndan elendin."

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

"HOKKABAZLIĞI BIRAK"

Montella'nın Dünya Kupası ve Uluslar Ligi üzerinden yaptığı değerlendirmeleri de eleştiren Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi oynasak 3 yiyoruz, kötü oynasak 4 yiyoruz. Montella'nın palavrası, 'Sizi 26 sene sonra Dünya Kupası'na götürdüm' demek. Hokkabazlığı bırak! Dünya Kupası'na katılan takım sayısı arttı, ondan gittik. Bir şey yapmadın yani! A Ligi'ne çıkardın, ne oldu?"

"TÜRK FUTBOLU DİBE VURMUŞ"

Çakar, daha sonra sözlerini TFF ve hakem soruşturmasına getirerek, "Montella'yı kenara koyuyorum, Türk futbolu dibe vurmuş! MHK Başkanı tutuklanmış, hakemler cezaevinde, bazı MHK üyeleri tutuklanmış... Birileri saçını tarıyor" dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ NEREDE?"

Kulüpler Birliği'ne de seslenen Çakar, "Kulüpler Birliği, sizin bir görüşünüz var mı? En ufak bir açıklamanız var mı? Basit, eyyamcı bir açıklama yapın; 'Türk futbolundaki gelişmeleri ibretle takip ediyoruz' deyin ya! Tık yok!" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da hedef alan Çakar, "İbrahim Hacıosmanoğlu kardeşim, 'Görevde olduğum sürece MHK Başkanı görevde' diyordun; o cezaevine gitti. Sen neden orada oturuyorsun?" diye konuştu.

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

"YASİN KOL DA CEZAEVİNDE"

Yasin Kol'un tutuklanmasına da değinen Çakar, "Hemşehrin Yasin Kol son dönemde korkunç sayıda maç yönetti, o da cezaevinde! Yasin Kol'un yardımcısı da cezaevine girdi" dedi.

"DAHA NE OLMASI LAZIM?"

TFF yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Çakar, şunları söyledi:

"Derbilerin yüzde 80'ini yöneten adam cezaevinde, kefil olduğun Ferhat Gündoğdu cezaevinde, hayrola... Daha ne olması lazım? Milli Takım'da da ağır tokat yedin. Türk futbolunda daha ne olması lazım ki TFF Başkanı ve üyeleri, 'Yapamadık, emaneti teslim ediyoruz' desin?"

"SON 50 YILDA BÖYLESİ YOK"

Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu sert sözlerle değerlendiren Çakar, "Türk futbolunda son 50 yılda böyle ağır bir çalkantı ve batak olmadı! Her geçen gün tuhaf şeyler oluyor! Yasin Kol, Hacıosmanoğlu ile hemşehri diye bu kadar sayıda maç aldı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

"HACIOSMANOĞLU'NUN AMACI NE?"

Hacıosmanoğlu'nun görevine devam etmesine anlam veremediğini söyleyen Çakar, "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sessiz kalmasını ve göreve devam etme arzusunu anlamış değilim! Devam ederse yırtarım zannediyor ama kötülük ve futboldaki kaos çığ gibi artacak!" dedi.

"ALLAH BELAMI VERSİN, 50 DEFA PİŞMANIM"

Çakar'ın en dikkat çeken sözleri ise Hacıosmanoğlu yönetiminin göreve gelmesine ilişkin oldu. Kendisinin de bu süreçte payı bulunduğunu söyleyen Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve yönetimini ben getirdim! Ben getirmedim ama çorbada tuzum var! Allah belamı versin! 50 defa pişmanım! Türk spor kamuoyundan özür dilerim, ağır pişmanım!"

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuVincenzo MontellaMilli TakımAhmet ÇakarİtalyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Lan ahmet adam bütün dönen dolapları ve pislikleri ortaya çıkardı daha ne yapsın O olmasaydı türk futbolu mhk halen bataklıkta idi Şimdi temizleniyor ...biraz sabır sonunu bekle 0 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası Otomotiv devinin eski patronuna idam cezası
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı Yıllar önceki imajına geri döndü Petek Dinçöz'ün son hali şaşırttı! Yıllar önceki imajına geri döndü
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Pastırma sıcakları geliyor Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
18 yaşındaki Gökçe’nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı 18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:12
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
08:18
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
08:09
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
08:08
Mersin’de yolsuzluk soruşturması 2 belediye başkanı tutuklandı
Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı
07:59
Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
07:53
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı
Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
07:35
İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
07:11
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
06:58
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
06:42
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı
Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
06:32
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı
06:17
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
04:46
Trump’tan dizelde tarihi karar “Eşi benzeri görülmemiş adım“ diyerek duyurdu
Trump'tan dizelde tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 09:49:56. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei