İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar - Son Dakika
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İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

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İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda 7 öğrenci yaralandı. Saldırganın ortaokul öğrencisi olmadığı, evden bıçak alarak gelen 10. sınıf bir lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kız öğrencinin gözaltına alınma anları kameraya yansırken, yaralanan öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili dehşete düşüren yeni detaylar ortaya çıktı. Evden yanına aldığı bıçakla okula gelen ve öğrencilere saldıran şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

OKULUN ÖĞRENCİSİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yürütülen ilk incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmediği tespit edildi. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelinin, kendi okuluna ait üniformayı giyerek ortaokul binasına girdiği belirlendi.

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

EVDEN BIÇAKLA ÇIKIP ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, lise öğrencisinin evden çıkarken yanına bıçak aldığı saptandı. Okula giriş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki öğrencilere saldıran şüpheli, 7 öğrenciyi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

3 ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı öğrenci, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şeyh ŞamilBaşakşehirİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Oğuz Şeker Oğuz Şeker:
    çoluk çocuk dinleme. idamsa idam. bunların ülkeye hiç bir faydası olmayacak. ıslah evinde de ıslah olmazlar. 27 2 Yanıtla
    şükrü kurt şükrü kurt:
    iyi evlat yetiştir. idam diye bir şeye gerek kalmaz. bu olaya eğitimin ne kadar ayaklar altında kaldığının resmiyetidir. insanoğlu uyan artık. geleceğimizi biz kendimiz bile bile isteye isteye yok ediyoruz. 9 4
    cefacefaleyla cefacefaleyla:
    Sonsuz katılıyorum. Bıktık ama bu kahreden haberlerden.Lütfen ciddi yaptırımlar gelsin. Allah ıslah etsin. Bizimde evladımız var. 10 0
  • Cengiz Kesici Cengiz Kesici:
    KESİN KIZ YÜZÜNDENDİR.TV.LERDE BİR MARİFETMİŞ GİBİ, OKULDA SEVGİLİ AYAKLARI YAPILIRSA, OLACAĞI BUDUR.BU GİBİ DİZİLERE SON VERİLMESİ LAZIM. 11 1 Yanıtla
    2bnp5m22d7 2bnp5m22d7:
    bu nasıl bşr bakış açısı git tedavi ol ya 0 5
  • BURAK CİFTCİ BURAK CİFTCİ:
    anne babasına müebbet verilme taraftarıyım 4 3 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Aileler çocuklarına sahip olmalıdır PUBG, Fortnite, LOL- League of Legends, Call of Duty , Apex Legends Valorant, CS: GO, Halo, Rainbow 6GTA, Far Cry, Mafia 3, Red Dead Redemption Poppy play time, Hello Neighbor, The Baby in Yellow Doki Doki Literature Club, Hello Charlotte, Sally Face ve Mad Father Brawl star gibi oyunlar oynamasına izin Vermeyin! Yoksa bunun gibi durumlar meydana gelir 3 2 Yanıtla
    Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Remö Kiaf Ulgoşavay oyun ile ne alakası var bir çoğumuz çocukluğumuzda bu tarz oyunları oynadı o dönemlerde neden böyle olaylar yaşanmadı. 0 0
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Televizyonda yayınlanan şiddet içerikli dizilere bir an önce son verilmelidir. 2 0 Yanıtla
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