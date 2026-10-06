İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar

İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili dehşete düşüren yeni detaylar ortaya çıktı. Evden yanına aldığı bıçakla okula gelen ve öğrencilere saldıran şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

OKULUN ÖĞRENCİSİ OLMADIĞI BELİRLENDİ

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yürütülen ilk incelemelerde, saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmediği tespit edildi. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelinin, kendi okuluna ait üniformayı giyerek ortaokul binasına girdiği belirlendi.

EVDEN BIÇAKLA ÇIKIP ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, lise öğrencisinin evden çıkarken yanına bıçak aldığı saptandı. Okula giriş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çevredeki öğrencilere saldıran şüpheli, 7 öğrenciyi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı öğrenci, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.