Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Doğukışla bölgesinde halka açık alanda genç bir erkek ile kadının uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşananlara tepki gösteren vatandaş, "Artık ailemizle bile çıkamaz olduk" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Doğukışla bölgesinde halka açık bir alanda genç bir erkek ile bir kadının uygunsuz hareketlerde bulunduğunu gören vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü çeken kişi, "Artık ailemizle bile çıkamaz olduk" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

HALKA AÇIK ALANDAKİ HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Olay, Kocaeli'nin Doğukışla bölgesinde meydana geldi. Halka açık bir alanda bulunan genç bir erkek ile kadının uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlar çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaş, iki kişinin davranışlarına tepki gösterdi.

"ARTIK AİLEMİZLE BİLE ÇIKAMAZ OLDUK"

Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Artık ailemizle bile çıkamaz olduk" ifadelerini kullandı.

Cep TelefonuKocaeliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İŞTE ÇAĞDAŞ LAİK MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNE ULAŞMIŞ ATATÜRKÜN İZİNDEN GİDEN KEMALİST GENÇLİK 4 7 Yanıtla
    S Yıl S Yıl:
    ahh bu türbanlılar 0 0
  • Mustafa Harputlu Mustafa Harputlu:
    DURUP SEYRETMİŞ VİDEO ÇEKMİŞ NEDEN ÖNCE POLİSİ ARAMADIN 0 5 Yanıtla
  • QueenLarqe 2 QueenLarqe 2:
    Bırakın oğlum bu işleri ailemiz ile çıkamadık falan ulan siz olsanız aynısını yaparsınız 1 1 Yanıtla
  • tufanperihan3 tufanperihan3:
    oğlum bırak bu dümeni oturup izlemiş birde video çekmiş 0 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    savaşmayın sevişin 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
Damat gelini almaya gitti Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Firma kıyafeti giyip iş makinesiyle yer altındaki 1 milyon TL’lik kabloları çaldılar Firma kıyafeti giyip iş makinesiyle yer altındaki 1 milyon TL'lik kabloları çaldılar
Sedat Şahin’in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık
Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor Galatasaray’dan jet hızında açıklama Icardi için çarpıcı iddia: Yeniden dönmek istiyor! Galatasaray'dan jet hızında açıklama
TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı İşte Arda Güler’in sıralamadaki yeri Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! İşte Arda Güler'in sıralamadaki yeri
07:59
Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
07:35
İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
06:58
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
06:42
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı
Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
06:32
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı
06:17
Mısır’dan İsrail’e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
04:46
Trump’tan dizelde tarihi karar “Eşi benzeri görülmemiş adım“ diyerek duyurdu
Trump'tan dizelde tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 08:06:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei