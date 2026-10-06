40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi - Son Dakika
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40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

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40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
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ABD'nin ünlü restoran zincirlerinden Hooters, iflas sonrası yeniden yapılanma sürecinde Florida'nın Jacksonville kentinde kalan son şubesini de kapattı. 1986'dan bu yana hizmet veren restoranın kapanmasıyla kentte yaklaşık 40 yıllık bir dönem sona ererken, şirketin farklı eyaletlerdeki şube kapanışları da devam ediyor.

ABD'de uzun yıllardır faaliyet gösteren restoran zincirlerinden Hooters, Florida'nın Jacksonville kentinde kalan son restoranını da kalıcı olarak kapattı. 1986 yılında açılan şubenin kapanmasıyla zincirin kentteki 40 yıllık dönemi sona ererken, şirketin iflas sürecinin ardından başlattığı yeniden yapılanma kapsamında farklı eyaletlerdeki şube kapanışları da sürüyor.

KAPISINA "KALICI OLARAK KAPANDIK" YAZISI ASILDI

Jacksonville'deki San Jose Boulevard üzerinde bulunan restoranın kapısına işletmenin kalıcı olarak kapandığını belirten bir yazı asıldı. Şube, kentte faaliyet göstermeye devam eden son restoran konumundaydı. Kapanışla birlikte zincirin kuzeydoğu Florida'daki varlığı da sona erdi.

Restoranın kesin olarak hangi tarihte faaliyetlerini durdurduğu açıklanmazken, binaya 29 Eylül tarihli bir kamu sağlığı ve güvenliği bildiriminin asıldığı görüldü. Şube, 24 Eylül'de ise yeni bir menü ürünüyle ilgili paylaşım yapmıştı.

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

40 YILDIR HİZMET VERİYORDU

1986 yılında kapılarını açan restoran, Jacksonville'de yaklaşık 40 yıl boyunca faaliyet gösterdi. Kentte daha önce hizmet veren diğer şubelerin de kapanmasının ardından San Jose Boulevard'daki işletme bölgede ayakta kalan son noktaydı.

Florida'daki kapanışlar Jacksonville ile sınırlı kalmadı. Panama City Beach'te 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir restoran eylül ayında kapanırken, Boca Raton'daki 16 yıllık şube de şubat ayında faaliyetlerine son verdi.

İFLAS SONRASI YENİDEN YAPILANMAYA GİTMİŞTİ

Restoran zincirinin ABD'deki işletmesini yürüten şirket, borçları ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla mücadele ederken Mart 2025'te Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurmuştu. Sürecin ardından şirket, ağırlıklı olarak franchise sistemiyle faaliyet göstermeyi amaçlayan yeni bir yapılanmaya gitti.

40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi

Yeniden yapılanma kapsamında farklı eyaletlerde onlarca restoran kapatıldı. Kapanışlar 2026 yılında da devam ederken, Kuzey Carolina'daki Fayetteville şubesi mayıs ayında, Minnesota'daki Mall of America şubesi ise mart ayında faaliyetlerine son verdi.

BİR YANDAN KAPANIYOR, BİR YANDAN YENİ ŞUBE AÇIYOR

Şirket çok sayıda eski şubesini kapatmasına rağmen faaliyetlerini tamamen sonlandırmış değil. Florida'daki The Villages bölgesinde Temmuz 2025'te yeni bir restoran açılırken, Tampa yakınlarındaki Lutz bölgesinde de yeni bir şube açılması planlanıyor.

Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFloridaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Kime ne bundan artık bırakın goygoyu 0 0 Yanıtla
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