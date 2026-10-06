Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya? - Son Dakika
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Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olması spor yorumcularının tepkisini çekti. Nihat Kahveci, "Rakip iyi, yeniliyoruz. Rakip kötü, yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz ya? 7 maç, 6 mağlubiyet oldu. Yemin ederim ruhum daraldı" derken, Ahmet Çakar ve Sinan Engin de Vincenzo Montella'yı sert sözlerle eleştirdi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların puansız serisi devam ederken karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Ahmet Çakar ve Sinan Engin'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

"RAKİP İYİ YENİLİYORUZ, RAKİP KÖTÜ YENİLİYORUZ"

Karşılaşmada yenilen ilk golü eleştiren Nihat Kahveci, İtalya'nın özellikle ilk yarıdaki futbolunu yetersiz buldu. Milli Takım'ın buna rağmen istediği oyunu ortaya koyamadığını belirten Kahveci, şöyle konuştu:

Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

"Mancini biz kazanalım diye bir 11 çıkarmış gibi. Allah'ını seversen ilk yarı İtalya ne oynadı ya? Bu kadar kötü bir takım olamaz ama biz ne oynadık, ne ürettik? Ne diyeyim bilmiyorum! Rakip iyi, yeniliyoruz. Rakip kötü, yeniliyoruz. Biz kimi yeneceğiz ya? 7 maç, 6 mağlubiyet oldu ya! Yemin ederim ruhum daraldı."

"HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ İTALYA"

İtalya'nın sahadaki performansına şaşırdığını dile getiren Kahveci, rakibin kötü oyununa rağmen Milli Takım'ın sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmasına tepki gösterdi.

Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Kahveci, "Arda gol attı ama bana göre maçın en kötülerinden biriydi. Üç dakika serbest vuruştan nasıl gol yeriz ya? 10 dakika beraberliğin keyfini yaşamayalım mı? Hayatımda gördüğüm en kötü İtalya jenerasyonu, 3 yedik! Yemin ediyorum yoruldum ya!" ifadelerini kullandı.

ÇAKAR'DAN MONTELLA'YA: HOKKABAZLIĞI BIRAK

Ahmet Çakar ise Vincenzo Montella'nın açıklamalarını hedef aldı. İtalyan teknik adamı sert sözlerle eleştiren Çakar, şunları söyledi:

"Vincenzo Montella ağır yalancı bir şahıs! Özür dilerim, palavracı diyeyim! Yanlış algı oluşturan bir adam! 'Biz A Ligi değiliz' diyor, tamam... Avustralya ve Paraguay Avrupa takımı olsaydı Macaristan'dan, Çekya'dan, Polonya'dan, Ukrayna'dan daha iyi takımlar mı olurdu? Bu takımlar Avrupa'da olsa C Ligi'nde olurlardı. Sen Haiti ile birlikte Dünya Kupası'ndan elendin."

Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Çakar sözlerinin devamında, "İyi oynasak 3 yiyoruz, kötü oynasak 4 yiyoruz. Montella'nın palavrası, 'Sizi 26 sene sonra Dünya Kupası'na götürdüm' demek. Hokkabazlığı bırak! Dünya Kupası'na katılan takım sayısı arttı, ondan gittik. Bir şey yapmadın yani! A Ligi'ne çıkardın, ne oldu?" dedi.

SİNAN ENGİN: BU İŞİ ANLAMIYORUM

Sinan Engin de Montella'nın A Ligi'ne ilişkin sözleri üzerinden eleştirilerde bulundu.

Engin, "Vincenzo Montella 'Burası sizin yeriniz değil' diyor. 'A Ligi'nde oynadığınız için bana dua edin' diyor ama arada da yenmek lazım ya... Fransa'yı hiç yenmedik mi? Belçika'yı hiç yenmedik mi? İtalya'yı yenmedik ama bu İtalya'ya inanamıyorum. Ben bu işi anlamıyorum abi, çözemiyorum. Kötü oynamıyoruz ama hep 3 yiyoruz, 4 yiyoruz ve yeniliyoruz. Bu işin içinden çıkamıyorum!" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaNihat KahveciSinan EnginAhmet ÇakarMilli TakımİtalyaSporSon Dakika

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