5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda meydana gelen olayda, bir öğrenci taşıdığı bıçakla 5 arkadaşını yaraladı. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, bahçede toplanan velilerin yaşadığı panik ve feryatlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda eğitim saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okul içerisinde çıkan bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci, yanında getirdiği bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

Olayın ardından okul yönetiminin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan 5 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

AİLELERİN TELAŞI VE FERYATLARI KAMERADA

Olayı haber alarak okula akın eden öğrenci velileri büyük panik yaşadı. Okul önünde toplanan ailelerin telaşı, endişeli bekleyişi ve gözyaşları çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

"BU REZALETE BAK YA"

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir vatandaşın "Bu rezalete bak ya" diyerek yaşananlara tepki gösterdiği görüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürdürülüyor.

Cep TelefonuBaşakşehirİstanbulGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Erdem Aslanoglu Erdem Aslanoglu:
    CAHİL HER ZAMAN HERYERDE CAHİLDİR EĞİTİM YOKSA BİRŞEY BEKLEME 14 1 Yanıtla
  • atilla aytaç atilla aytaç:
    başımızdaki milletvekillerinin beldeiye başkanlarının sorunlarını ahlaksızlıklarını yolsuzluklarından milletin sorunlarına sıra gelmedi yeter artık bu ülkede ahlak anlamında bir inkilap istiyoruz 12 0 Yanıtla
    hamza çolak hamza çolak:
    Bir milletin ıslahı kötülerin imhasiyla değil,yeni neslin eğitim ve TERBİYESİYLE mümkündür. (Süleyman Hilmi Tunahan) 3 0
  • Cüneyt Dirik Cüneyt Dirik:
    Kızımın okul sabah bırakmaya giderken olay gerçekleşti 09.15 de benim gördüğüm okul giriş kapısında biri agır biri kolunda iki yaralı vardı agır olan kendinden geçmişti karın tarafı kanlı onu Bi velinin arabasına bindirip çamsakurara gönderdik çok agır Dı. Yaralı diger kız zanlıyı tanımıyordu. Başka okuldan diye duydum 5 1 Yanıtla
    S Yıl S Yıl:
    geçmiş olsun, Allah çocuklarımızı korusun 2 0
  • Arak Temha Arak Temha:
    şeriat kanunlari.islenmesi lazim çigirindan cikiyor hersey 4 2 Yanıtla
    fightofgod29 fightofgod29:
    Olay imam hatip okulunda oluyor sen şeriat diyorsun ne anlatıyorsun dayı? 0 0
  • Ümit Ümit:
    bide imam hatip lisesi çok yazık hiç beklemezdim bu çocuklardan 3 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
09:12
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
08:09
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
08:08
Mersin’de yolsuzluk soruşturması 2 belediye başkanı tutuklandı
Mersin'de yolsuzluk soruşturması! 2 belediye başkanı tutuklandı
07:53
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı
Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
07:11
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 10:14:55. #.0.2#
SON DAKİKA: 5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei