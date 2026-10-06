Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti - Son Dakika
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Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

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Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'nın rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalıp topu kaybettiği pozisyon dikkat çekti. Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcunun o anlarına "Biz bu adamla ne yapacağız?" yorumunda bulundu.

A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından futbolcuların performansları tartışılırken, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'nın bir pozisyonu sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

MÜCADELEDE YERDE KALDI, TOPU KAYBETTİ

Karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede ayakta kalamayan Abdülkerim Bardakcı, kendisini yerde bulurken topun kontrolünü de kaybetti. Milli futbolcunun rakibi karşısında yaşadığı bu an, maçın ardından Galatasaraylı taraftarların da dikkatinden kaçmadı.

Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

"BİZ BU ADAMLA NE YAPACAĞIZ?"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Abdülkerim Bardakcı'nın söz konusu pozisyondaki görüntüsüne tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, "Biz bu adamla ne yapacağız?" ifadeleriyle deneyimli savunmacının performansını eleştirdi.

Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
A Milli Futbol TakımıAbdülkerim BardakcıMilli TakımGalatasarayİtalyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    NE YAPILACAĞI BELLİ...KİRALIK GİDECEK...YERİNE DAHA İYİSİ ALINACAK ..NOKTA BİTTİ..BUNLAR DOYMUŞ İNSANLAR..BİZE BAŞARIYA AÇ OLANI LAZIM...REVİZYON ŞART 0 0 Yanıtla
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