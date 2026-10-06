Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti

Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'nın rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalıp topu kaybettiği pozisyon dikkat çekti. Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcunun o anlarına "Biz bu adamla ne yapacağız?" yorumunda bulundu.
A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından futbolcuların performansları tartışılırken, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'nın bir pozisyonu sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
MÜCADELEDE YERDE KALDI, TOPU KAYBETTİ
Karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede ayakta kalamayan Abdülkerim Bardakcı, kendisini yerde bulurken topun kontrolünü de kaybetti. Milli futbolcunun rakibi karşısında yaşadığı bu an, maçın ardından Galatasaraylı taraftarların da dikkatinden kaçmadı.
"BİZ BU ADAMLA NE YAPACAĞIZ?"
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Abdülkerim Bardakcı'nın söz konusu pozisyondaki görüntüsüne tepki gösterdi. Bazı taraftarlar, "Biz bu adamla ne yapacağız?" ifadeleriyle deneyimli savunmacının performansını eleştirdi.
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