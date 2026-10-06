İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı

Mustafa Sagdic:

Bir toplumu yok etmek için önce eğitim yuvalarını yok etmeye çalışıyorlar, gelecek misin bozulsun diye, bunun altında da bir akıl var, bebekleri çocukları gözünü kırpmadan öldürmeye teşebbüs edenler ve öldürenler bu işin altındadır yazın bir kenara.

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