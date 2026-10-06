İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı - Son Dakika
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İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı

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İstanbul Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu 5 kız öğrenci yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğrenci 5 kız öğrenciyi yaralandı.

SALDIRI KIZ ÖĞRENCİLERİN SINIFINDA GERÇEKLEŞTİ

Edinilen bilgilere göre, dehşet verici olay okul saatleri içerisinde kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir sınıfta yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yine bir öğrenci olduğu ifade edilirken, arbede sırasında 5 kız öğrenci aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.10.2026 Salı günü saat 08.40 sıralarında Başakşehir İlçesi’nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır."

İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı

OKUL YÖNETİMİNDEN VELİLERE ACİL MESAJ

Olayın hemen ardından okuldaki tüm öğrenciler güvenlik amacıyla bahçeye tahliye edilirken, okul yönetimi velilere acil bir bilgilendirme mesajı gönderdi. Yaşanan paniğin ardından velilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın veliler okulumuzda öğrenci tarafından saldırı eylemi olmuştur. 5 öğrenci yaralı, olay kız sınıfında oldu, yaralılar da kız öğrenciler. Öğrencilerinizi alabilirsiniz, hepsini bahçeye çıkardık."

BaşakşehirŞeyh ŞamilİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Seyit Yıldız Seyit Yıldız:
    sosyal medyada televizyonlarda dizilerde iyiliği özendirecek programlar yapılmalı her türlü pisliğe el atılmalı 24 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Bir toplumu yok etmek için önce eğitim yuvalarını yok etmeye çalışıyorlar, gelecek misin bozulsun diye, bunun altında da bir akıl var, bebekleri çocukları gözünü kırpmadan öldürmeye teşebbüs edenler ve öldürenler bu işin altındadır yazın bir kenara. 14 1 Yanıtla
    Mesut Yıldız Mesut Yıldız:
    öyle zaten medya onlarda tv onlarda her türlü dizi film şiddet içerikli özendirici mafya vs el atılması gereken konulardan biride bu başımıza bi enflasyon oluşturdular hiçbir konu ile ilgilenen yok.. 3 0
  • rz4pw4sdcf rz4pw4sdcf:
    suç eğitimcilerde aile okul çevre ve iman eksikliği 5 9 Yanıtla
    Ümit Ümit:
    anababa olarak ilk önce sen eğiteceksin öğretmen ne yapsın oda biyere kadar 1 0
  • Enver Işık Enver Işık:
    Abi özgürlük diye diye anamızı ağlattılar. Baba evladına tiske vuramıyor. Kanunlar ivedi degişmeli. İdam gelmeli. Kılık kıyafet düzenlemesi, sosyal medya ya kısıtlanmalı ya yaş sınırı getirmeli yada kapatılmalı 6 3 Yanıtla
  • skahraman1963 skahraman1963:
    milli eğitim bakanında ,sonra ailede 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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